РФ проигрывает в оперативном и стратегическом плане: боец ВСУ — о Покровском направлении

По данным председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, известно о присутствии 150 тыс. личного состава и определенном количестве бронетехники и авиации. Это говорит о поставленной задаче — прорваться как можно быстрее в Покровск.

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Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что еще на подступах к Покровску войска РФ потеряли 150 тыс. личного состава и тысячи бронированной техники, которые могли применить на других направлениях. Об этом сообщает "Еспресо".

"Если смотреть на Покровское направление точечно или учитывать нынешние события, то похоже, что враг там накопил огромное количество сил и средств, чтобы прорваться в Покровск", — заявил он.

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Сообщается о присутствии 150 тыс. личного состава и определенном количестве бронетехники, и авиации, что указывает на поставленную задачу – прорваться как можно быстрее в Покровск.

Наблюдается интенсивность активности оккупантов и на Кураховском направлении, и на Времеевском. Другими словами, можно говорить о серьезности, напряженности ситуации и о тактических успехах российских войск, отметил Тимочко.

Глава Совета резервистов сослался на данные британской разведки, что во время боев за Покровск, еще на подступах к городу, армия РФ потеряла 150 тыс. убитыми, ко всему прочему ВС РФ пытались поддерживать 150-тысячный контингент и тысячи техники.

"В частности, 1800 танков, БМП и другой бронированной техники враг потерял на этом направлении, хотя мог применить на другом", — отметил он.

По словам Тимочко, оккупанты могли с помощью таких сил на оперативном уровне сломать оборону Украины, создать какие-то масштабные окружения ВСУ, то есть добиться гораздо большего результата.

"Таким образом, в оперативном и стратегическом плане на нынешнем этапе противник там проигрывает. Я говорю конкретными цифрами на основании тех результатов, которых достиг сейчас оккупант", — подчеркнул председатель Совета резервистов.

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