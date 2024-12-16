Россия боится опоздать: почему под Покровск враг бросил половину своих сил

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Обзор. Сегодня Покровское направление — в контексте нескольких интересных тенденций...

Итак, командование группировки войск (ГВ) противника "Центр" продолжает свои попытки пробиться к г. Покровск с юга, для чего задействовала в полном составе 2-ю общевойсковую армию (ОВА) и целый ряд "взаимодействующих" формирований — из состава 41-й ОВА и 90-й отдельной танковой дивизии (тд).

В начале осени я писал, что, вполне вероятно, свои активные действия на Кураховском направлении (особенно в районе г. Селидово) командование противника, с большой долей вероятности, в дальнейшем использует для попытки короткого, но мощного рывка в сторону собственно Покровска.

Об этом свидетельствовали две вещи:

перегруппировка основных сил 41-й ОВА с Торецкого направления на Покровское;

интенсивное доукомплектование 2-й и 41-й ОВА личным составом и вооружением и военной техникой (ВВТ).

Тогда еще не было ясно, на каком собственно участке противник попытается осуществить этот "рывок". Я предполагал, что это будет где-то участок от Николаевки до Лозоватского. На тот момент противник только-только закончил тяжелые бои за Гродовку, сумел пересечь р. Журавка, и там, и в районе Николаевки, создав тактические плацдармы. И я допустил, что в контексте событий на Торецком направлении противник предпримет попытку нарастить усилия по этому направлению и пробиться к Новоэкономическому и Мирнограду и таким образом охватить г. Покровск с севера и северо-востока.

Как оказалось, я был не совсем прав.

Противник действительно готовил рывок к Покровску, но в другом месте — южнее (и западнее г. Селидово), по общей дирекции Селидово — Новотроицкое.

Для осуществления этого "рывка" командование противника сразу после захвата г. Селидово начало в полосе действия 2-й ОВА резко наращивать усилия. Но не только там, но и в полосе действия 90-й танковой дивизии, которая частью своих сил действовала (и продолжает действовать) на Кураховском направлении.

То есть стало очевидно, что противник сместил свои главные усилия с северного фаса (фланга) гипотетического охвата района обороны в г. Покровск на южный, чему объективно поспособствовал его успех в районе г. Селидово (я еще летом писал, что ход и содержание боев "за Покровск" будет в значительной степени определяться именно результатами боев за г. Селидово, ну, собственно, так оно и получается)...

Собственно, на Покровском направлении командование ГВ "Центр" противника задействовало из трех общевойсковых армий (2-я, 41-я и 51-я ОВА) и одной отдельной танковой дивизии (90-я тд) — одну ОВА (2-я ОВА) — полностью, вторую (41-я ОВА) — по крайней мере, половину и так же — половину отдельной танковой дивизии (90-я тд).

Таким образом, из 3-х основных оперативно-тактических направлений этой группировки (Торецкое, Покровское и Кураховское), где действуют его силы и средства, на одном из них (Покровском) действует не менее ПОЛОВИНЫ войск этой группировки.

Теперь о текущей ситуации

Ее главным признаком, как раз и является тактический прорыв российских войск южнее г. Покровск, примерно на участке между Новогродовкой и с. Заря, в частности:

передовые подразделения 433-го мсп (27-я мсд), 228-го мсп и 239-го тп (90-я тд), после захвата г. Селидово, очевидно, продолжили развивать свой тактический успех и достаточно быстро начали продвигаться по обоим берегам реки Соленая, по общей дирекции Селидово — Новотроицкое.

В свою очередь, другая часть сил 90-й тд (428-й мсп, 6-й тп), после захвата с. Вишневое (западнее г. Селидово) прорвала в тактической зоне оборону ВСУ в западном направлении и начала расширять весь этот прорыв противника по направлениям Вишневое — Украинка и в сторону с. Заря.

На данный момент противник захватил с. Новотроицкое и с. Шевченко (фактически, пробившись на ближние подступы к г. Покровск с юга), продвинулся вплотную к рубежу Лисовка — Даченское (охватив район обороны ВСУ в г. Покровск с юга и юго-востока). В этих действиях активное участие, кроме подразделений 27-й мсд, принимает и 30-я омсбр противника.

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Одновременно, противник, очевидно, стремится обеспечить действия своих войск южнее г. Покровск с запада от возможных контратак ВСУ — пытается выйти на рубеж Новотроицкое — Украинка. В этом смысле, его передовым подразделениям (90-я тд) удалось продвинуться западнее с. Пушкино и подойти к с. Новоеленовка с севера (от Новотроицка).

В свою очередь, в полосе наступления 27-й мсд 2-й ОВА противника, его передовые подразделения (589-й и 506-й мсп) провели несколько безуспешных атак в районе с. Николаевка, стремясь, очевидно, пробиться в сторону с. Луч и к южным окраинам Мирнограда.

На вспомогательном направлении, в полосе 41-й ОВА противника, его передовые подразделения (скорее всего, 74-я омсбр) осуществили несколько попыток ограниченных в масштабе атакующих действий по направлениям на Миролюбовку и Елизаветовку (вероятно, пытаясь пересечь р. Казенный Торец на этом участке), которые закончились для противника безрезультатно.

На данный момент, вероятно, для дальнейшего наращивания усилий на нгу, противник в ближайшее время введет в бой 15-ю омсбр в промежутке между 27-й мсд и 90-й тд, что даст возможность уплотнить ему боевые порядки 90-й тд в районе Новотроицкого и по направлению на с. Украинка.

Несколько обобщенных оценок

Южнее Покровска противник, очевидно, имеет весомый тактический успех, что существенно усложняет для ВСУ организацию и ведение обороны во всем районе г. Покровск.

Как по мне, последовательность задач, которые командование противника в целом решает в оперативно-тактическом отношении между Торецком и Великой Новоселкой, выглядит следующим образом — окончание ликвидации нашего Кураховского выступления, захват района с. Великая Новоселка и Времиевка и только потом — Покровск... Возможно, вторую и третью задачи противник попытается решить ОДНОВРЕМЕННО.

Непосредственно на Покровском направлении прорыв противника южнее города и западнее г. Селидово состоялся примерно 1-1,5 недели назад, с того момента темпы его продвижения снизились. Но, очевидно, он находится очень "недалеко" от того, чтобы достичь своих ближайших задач в тактической зоне (полностью выйти на рубеж Новотроицкое — Украинка и даже попытаться "зацепиться" за южную окраину самого Покровска).

В этом смысле, рано или поздно, все-таки стоит ожидать "оживления" противника и в полосе его 41-й ОВА, ведь начинать, очевидно, тяжелые штурмовые бои за сам Покровск, предварительно не охватив его с севера и северо-востока — не самое лучшее решение. Поэтому, Мирноград и Новоэкономичное — под вполне реальной угрозой.

И в завершение, один вывод (как определенное допущение и ответ на вопрос).

Почему командование противника после захвата г. Селидово тут же начало спешное наступление на Покровск с юга, ведь это имело бы больший смысл, если бы одновременно с этим противник начал бы такие действия и севернее Покровска? На данный момент наши войска ведут тяжелые оборонительные (в том числе арьергардные) бои по всему периметру Кураховского выступа — в районе с. Заря, Солнцевка, Шевченко, Дачное, самого Курахово, Успеновки, Сухих Ялов, южнее Разлива. Но с постепенным "сжатием" этого выступа то или иное количество украинских войск высвободится.

Скорее всего, ВСУ отойдут на рубеж Украинка — Андреевка — Разлив — Новоочеретоватое. Протяженность ЛБС по этим направлениям (Кураховское и Времевское) объективно сократится. Соответственно, появится определенная возможность "где-то и как-то" уплотниться, а то и что-то "зарезервировать".

Поэтому, я думаю, российское командование и поспешило активизироваться на Покровском направлении, пока этому способствует ситуация на соседних направлениях, где ВСУ вынуждены оборонять достаточно растянутую ЛБС ограниченными силами и средствами.

Спешка противника объясняется желанием "воспользоваться моментом", пока система обороны ВСУ на Покровском направлении, по мнению его командования, растянута и ослаблена.

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