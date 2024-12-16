В украинских ВМС рассказали, почему корабли РФ тонут и без атак морских дронов (видео)

Капитан Дмитрий Плетенчук отметил, что потопление двух российских танкеров в районе Керченского пролива не повлияет на логистику ВС РФ, так как корабли занимались экспортом нефтепродуктов.

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Недавний шторм, который привел к гибели двух российских танкеров, стал следствием не только погодных условий, но и технического состояния самих судов. Об этом 16 декабря сообщил спикер Военно-Морских Сил ВСУ капитан ІІІ ранга Дмитрий Плетенчук в эфире "Суспільне Новини".

По его словам, оба затонувших танкера, каждый из которых старше 50 лет, являются судами речного класса и не предназначены для морских условий. Тем не менее они оказались в море, несмотря на все риски.

"Им 50 плюс лет — каждому из них. Поэтому здесь, как всегда, россияне нарушили все, что могли нарушить. Есть еще информация, что задержали их на якорной стоянке дольше, чем было запланировано. Но капитан корабля должен был учитывать все эти факторы и рассчитывать все риски", — отметил Плетенчук.

Спикер подчеркнул, что для России бесперебойная транспортировка нефти и других горюче-смазочных материалов является приоритетом, даже если это связано с нарушением норм безопасности. Он добавил, что подобные инциденты — далеко не редкость: "Перебрасывать российскую нефть или другие горюче-смазочные материалы для них важнее, чем соблюдение требований по безопасности гражданского судоходства. Это и постоянное отключение системы идентификации, и несоблюдение требований по прибрежным предупреждениям".

Плетенчук уточнил, что данный инцидент не повлияет на военную логистику ВС РФ, поскольку в данном случае речь идет об экспорте российских нефтепродуктов. Эти корабли загружаются на Волге и затем доставляют материалы танкерам, которые выходят в океан для дальнейшей транспортировки.

Напомним, по информации из открытых источников, корабль "Волгонефть-212" был построен в 1969 году. Сначала это был обычный танкер, но в 1990-х его начали переделывать под речное судоходство.

15 декабря вблизи Керченского пролива затонули два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По словам Дмитрия Плетенчука, в чрезвычайном происшествии виновата не стихия, а российская халатность и разгильдяйство.