В українських ВМС розповіли, чому кораблі РФ тонуть і без атак морських дронів (відео)

Капітан Дмитро Плетенчук зазначив, що потоплення двох російських танкерів у районі Керченської протоки не вплине на логістику ЗС РФ, оскільки кораблі займалися експортом нафтопродуктів.

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Нещодавній шторм, який призвів до загибелі двох російських танкерів, став наслідком не тільки погодних умов, а й технічного стану самих суден. Про це 16 грудня повідомив речник Військово-Морських Сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі "Суспільне Новини".

За його словами, обидва затонулі танкери, кожен з яких старший за 50 років, є суднами річкового класу і не призначені для морських умов. Проте вони опинилися в морі, попри всі ризики.

"Їм 50 плюс років — кожному з них. Тому тут, як завжди, росіяни порушили все, що могли порушити. Є ще інформація, що затримали їх на якірній стоянці довше, ніж було заплановано. Але капітан корабля мав враховувати всі ці фактори і розраховувати всі ризики", — зазначив Плетенчук.

Спікер підкреслив, що для Росії безперебійне транспортування нафти та інших паливно-мастильних матеріалів є пріоритетом, навіть якщо це пов'язано з порушенням норм безпеки. Він додав, що подібні інциденти — далеко не рідкість:

"Перекидати російську нафту або інші паливно-мастильні матеріали для них важливіше, ніж дотримання вимог з безпеки цивільного судноплавства. Це і постійне відключення системи ідентифікації, і недотримання вимог щодо прибережних попереджень".

Плетенчук уточнив, що цей інцидент не вплине на військову логістику ЗС РФ, оскільки в даному випадку йдеться про експорт російських нафтопродуктів. Ці кораблі завантажуються на Волзі і потім доставляють матеріали танкерам, які виходять в океан для подальшого транспортування.

Нагадаємо, за інформацією з відкритих джерел, корабель "Волгонефть-212" був побудований 1969 року. Спочатку це був звичайний танкер, але в 90-х його почали переробляти під річкове судноплавство.

15 грудня поблизу Керченської протоки затонули два російські танкери — "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". За словами Дмитра Плетенчука, у надзвичайній події винна не стихія, а російська недбалість і нехлюйство.