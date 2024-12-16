Украинские спецназовцы уничтожили взвод россиян в Курской области: детали (видео)

Рейнджеры 4 полка и 8 полка ССО "горячо" встретили незваных гостей. Кроме взвода штурмовиков россияне потеряли и всю технику.

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В Курской области россияне неудачно сходили на штурм украинских позиций и потеряли целый взвод. Об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций.

Отмечается, что взвод российских воинов с использованием трех единиц БТР-80 получил задание выбить украинских защитников с занимаемых позиций. Задачу россияне провалили. Рейнджеры 4 полка и 8 полка ССО "горячо" встретили незваных гостей.

"Операторы заранее заминировали территорию и при поддержке слаженных прямых действий, FPV-дронов и сбросов с "мавиков" успешно уничтожили противника. Несколько оккупантов военнослужащие ССО заставили сдаться в плен", — говорится в сообщении.

Кроме взвода штурмовиков россияне потеряли и всю технику. Отражение штурма россиян бойцы ССО зафиксировали на видео.

Напомним, что 16 декабря сообщалось, что дроны СБУ устроили "адскую ночь" россиянам в Донецкой области. На пораженном складе хранились тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов различного калибра.

Также 16 декабря сообщалось, что военные 13-й бригады НГУ "Хартия" атаковали позиции россиян на Харьковском направлении с помощью наземных дронов, мобильных турелей и БпЛА различных типов.