На пораженном складе хранились тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов различного калибра.

Related video

В Донецкой области в районе села Маркино у оккупантов стало меньше на один склад с БК. Украинские дроны устроили россиянам адскую ночь. Об этом сообщили источники Фокуса в СБУ.

Сообщается, что операцию провели на днях. В частности, дроны ударили по артиллерийским и минометным запасам возле села Маркино на оккупированном Донбассе.

Там хранились тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов различного калибра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после попаданий украинских дронов на складе детонировало всю ночь. Уничтожен не только склад с боеприпасами, а также и склад горюче-смазочных материалов, который находился рядом.

Напомним, что 12 декабря Грозный атаковали беспилотники — под ударом оказалось здание второго полка МВД Чечни. Якобы никто серьезно не пострадал, а упавшие фрагменты сбитого беспилотника повредили крышу и выбили стекла в казарме спецполка полиции.

Ранее Служба безопасности Украины задержала мужчину, который по заданию российских спецслужб мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы скорректировать огонь по своему подразделению.