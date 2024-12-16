Дрони СБУ влаштували "пекельну ніч" росіянам на Донеччині: знищено тисячі боєприпасів (відео)

На ураженому складі зберігалися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

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В Донецькій області в районі села Маркіне в окупантів поменшало на один склад з БК. Українські дрони влаштували росіянам пекельну ніч. Про це повідомили джерела Фокусу в СБУ.

Повідомляється, що операцію провели днями. Зокрема, дрони вдарили по артилерійських та мінометних запасах біля села Маркіне на окупованому Донбасі.

Там зберігалися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після влучань українських дронів на складі детонувало всю ніч. Знищено не лише склад із боєприпасами, а також і склад паливно-мастильних матеріалів, що знаходився поряд.

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