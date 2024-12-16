Дроны вместо пехоты: бойцы НГУ провели полностью роботизированную операцию против ВС РФ (видео)

Военные 13-й бригады НГУ "Хартия" атаковали позиции россиян на Харьковском направлении с помощью наземных дронов, мобильных турелей и БпЛА различных типов.

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В 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия" в начале декабря провели первую полностью роботизированную операцию против оккупантов на Харьковском направлении, чтобы создать условия для дальнейшего контрнаступления, сообщает пресс-служба бригады.

Отмечается, что впервые на поле боя были использованы одновременно многочисленные наземные роботизированные комплексы: дроны для минирования и разминирования, дроны-камикадзе, мобильные турели. С воздуха были привлечены также БпЛА различных типов: дроны для наблюдения, FPV и тяжелые мультироторные "бомберы".

"Мы тестируем вообще концепцию войны и маленьких операций сугубо за счет роботов и искусственного интеллекта", — отметил начальник отделения планирования бригады "Хартия", подполковник Антон Баев.

Начальник штаба бригады "Хартия" полковник Максим Голубок объяснил, что роботов используют, чтобы не подвергать лишним рисками жизнь и здоровье бойцов и максимально минимизировать потери.

"Наша цель — сохранить жизнь солдату, заменив его на поле боя, там, где это возможно, роботизированным или беспилотным комплексом. Это требует детального планирования, постоянного поиска новых инженерных решений и создания культуры инноваций в бригаде", — сказал начштаба.

Напомним, 15 декабря аналитики DeepState сообщали, что Силам Обороны удалось выбить врага из Колесниковского леса Харьковской области. Отмечалось, что ВСУ смогли закрепиться в районе села Глушковка и отбивали попытки оккупантов вернуть позиции.

Юрий Федоренко, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 12 декабря рассказал Фокусу, что россияне пытаются дойти до Харькова, используя новую тактику. По его словам, враг чаще прибегает к комбинированным атакам: сочетает пехоту с легкобронированной и высокоманевренной техникой.