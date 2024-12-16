Дрони замість піхоти: бійці НГУ провели повністю роботизовану операцію проти ЗС РФ (відео)

Військові 13-ї бригади НГУ "Хартія" атакували позиції росіян на Харківському напрямку за допомогою наземних дронів, мобільних турелей і БпЛА різних типів.

Related video

У 13-й бригаді Національної гвардії України "Хартія" на початку грудня провели першу цілком роботизовану операцію проти окупантів на Харківському напрямку, щоб створити умови для подальшого контрнаступу, повідомляє пресслужба бригади.

Зазначається, що вперше на полі бою були використані одночасно численні наземні роботизовані комплекси: дрони для мінування та розмінування, дрони-камікадзе, мобільні турелі. З повітря були залучені також БпЛА різних типів: дрони для спостереження, FPV та важкі мультироторні "бомбери".

"Ми тестуємо взагалі концепцію війни та маленьких операцій суто за рахунок роботів і штучного інтелекту", — зазначив начальник відділення планування бригади "Хартія", підполковник Антон Баєв.

Начальник штабу бригади "Хартія" полковник Максим Голубок пояснив, що роботів використовують, щоб не піддавати зайвим ризиками життя та здоров'я бійців і максимально мінімізувати втрати.

"Наша мета – зберегти життя солдату, замінивши його на полі бою, там, де це можливо, роботизованим або безпілотним комплексом. Це вимагає детального планування, постійного пошуку нових інженерних рішень та створення культури інновацій в бригаді", — сказав начштабу.

Нагадаємо, 15 грудня аналітики DeepState повідомляли, що Силам Оборони вдалося вибити ворога з Колесниківського лісу Харківської області. Зазначалося, що ЗСУ змогли закріпитися в районі села Глушківка і відбивали спроби окупантів повернути позиції.

Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 12 грудня розповів Фокусу, що росіяни намагаються дійти до Харкова, використовуючи нову тактику. За його словами, ворог частіше вдається до комбінованих атак: поєднує піхоту з легкоброньованою і високоманевреною технікою.