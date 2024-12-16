Українські спецпризначенці знищили взвод росіян в Курській області: деталі (відео)

Рейнджери 4 полку та 8 полку ССО "гаряче" зустріли непроханих гостей. Крім взводу штурмовиків, росіяни втратили і всю техніку.

Related video

В Курській області росіяни невдало сходили на штурм українських позицій і втратили цілий взвод. Про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій.

Зазначається, що взвод російських вояків з використанням трьох одиниць БТР-80 отримав завдання вибити українських захисників із займаних позицій. Завдання росіяни провалили. Рейнджери 4 полку та 8 полку ССО "гаряче" зустріли непроханих гостей.

"Оператори заздалегідь замінували територію та за підтримки злагоджених прямих дій, FPV-дронів та скидів з "мавіків" успішно знищили противника. Декілька окупантів військовослужбовці ССО змусили здатися в полон", — йдеться в повідомленні.

Крім взводу штурмовиків, росіяни втратили і всю техніку. Відбиття штурму росіян бійці ССО зафіксували на відео.

Нагадаємо, що 16 грудня повідомлялося, що дрони СБУ влаштували "пекельну ніч" росіянам на Донеччині. На ураженому складі зберігалися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

Також 16 грудня повідомлялося, що військові 13-ї бригади НГУ "Хартія" атакували позиції росіян на Харківському напрямку за допомогою наземних дронів, мобільних турелей і БпЛА різних типів.