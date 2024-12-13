Колишній генпрокурор Костін очолить посольство: що говорять у Раді та джерела ЗМІ

Колишній генпрокурор Андрій Костін стане дипломатом у Європі, а ексміністр юстиції Денис Малюська представлятиме Україну в Раді Європи, розповів нардеп Ярослав Железняк.

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Президент України Володимир Зеленський може призначити колишнього генерального прокурора Андрія Костіна на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла у одній з країн ЄС. Офіційного указу ще немає, але про це журналістам розповіли джерела в уряді. Крім того, з'явилось підтвердження від народного депутата Ярослава Железняка. Фокус зібрав інформацію медіа про нові посади чиновників, звільнених восени 2024 року.

Про нову посаду Костіна написали два українських ЗМІ — національна телерадіокомпанія "Суспільне" та медіа NV. У обох випадках журналісти посилались на анонімні джерела в уряді, в оточенні президента та у Верховній Раді. Усі джерела стверджували, що ексгенпрокурор стане послом України в Нідерландах. Також співрозмовники видань запевняли, що рішення начебто вже є, але його не оформили у вигляді указу президента.

Інформацію журналістів публічно підтвердив Ярослав Железняк в Telegram-каналі. Увечері 13 грудня політик написав, що Костін дійсно може стати послом в Нідерландах. Також нардеп повідомив про ймовірну нову посаду колишнього глави міністерства юстиції Дениса Малюськи. Згідно з припущеннями Железняка, Малюську "відправлять в Раду Європи".

Звільнення генпрокурора Костіна - що відомо про рнову посаду Фото: Скриншот

На порталі президента України поки що не відшукалось указів про призначення Костіна, а також Малюськи. На сайті МЗС досі вказано, що послом України у Нідерландах є Олександр Карасевич, хоч є указ про його звільнення у листопаді 2024 року.

На сторінках Facebook Костіна та Малюськи, а також у соцмережах голови МЗС Андрія Сибіги, поки що немає коментарів щодо можливих посад нещодавно звільнених чиновників.

Звільнення генпрокурора Костіна — деталі

Зазначимо, звільнення Андрія Костіна відбулось 31 жовтня 2024 року: тодішній генпрокурор написав заяву про відставку, яку підтримали нардепи у Верховній Раді. Заява з'явилась після скандалу з корупцією в медико-санітарній експертній комісії (МСЕК) Хмельницької області. Правоохоронці затримали очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу, яку запідозрили в отриманні хабарів та у якої вдома знайшли понад 6 млн дол. готівкою. Згодом розслідувачі з'ясували, що значну кількість прокурорів, якими на той час керував Костін, оформили інвалідності різного ступеня та отримували додаткові виплати від держави. Зокрема, у Хмельницькій області таких посадовців виявилось 50.

Нагадуємо, 26 листопада на порталі Верховної Ради з'явився проєкт постанови про звільнення міністра оборони Рустема Умєрова. Перед цим розслідувачі розповіли про браковані міни, які поставили в ЗСУ.