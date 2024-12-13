Бывший генпрокурор Костин возглавит посольство: что говорят в Раде и источники СМИ

Бывший генпрокурор Андрей Костин станет дипломатом в Европе, а экс-министр юстиции Денис Малюська будет представлять Украину в Совете Европы, рассказал нардеп Ярослав Железняк.

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Президент Украины Владимир Зеленский может назначить бывшего генерального прокурора Андрея Костина на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в одной из стран ЕС. Официального указа еще нет, но об этом журналистам рассказали источники в правительстве. Кроме того, появилось подтверждение от народного депутата Ярослава Железняка. Фокус собрал информацию медиа о новых должностях чиновников, уволенных осенью 2024 года.

О новой должности Костина написали два украинских СМИ — национальная телерадиокомпания "Суспільне" и медиа NV. В обоих случаях журналисты ссылались на анонимные источники в правительстве, в окружении президента и в Верховной Раде. Все источники утверждали, что экс-генпрокурор станет послом Украины в Нидерландах. Также собеседники изданий уверяли, что решение будто бы уже есть, но его не оформили в виде указа президента.

Информацию журналистов публично подтвердил Ярослав Железняк в Telegram-канале. Вечером 13 декабря политик написал, что Костин действительно может стать послом в Нидерландах. Также нардеп сообщил о вероятной новой должности бывшего главы министерства юстиции Дениса Малюськи. Согласно предположениям Железняка, Малюську "отправят в Совет Европы".

Увольнение генпрокурора Костина — что известно о новой должности Фото: Скриншот

На портале президента Украины пока не отыскалось указов о назначении Костина, а также Малюськи. На сайте МИД до сих пор указано, что послом Украины в Нидерландах является Александр Карасевич, хотя есть указ о его увольнении в ноябре 2024 года.

На страницах Facebook Костина и Малюськи, а также в соцсетях главы МИД Андрея Сыбиги, пока нет комментариев относительно возможных должностей недавно уволенных чиновников.

Увольнение генпрокурора Костина — детали

Отметим, увольнение Андрея Костина состоялось 31 октября 2024 года: тогдашний генпрокурор написал заявление об отставке, которое поддержали нардепы в Верховной Раде. Заявление появилось после скандала с коррупцией в медико-санитарной экспертной комиссии (МСЭК) Хмельницкой области. Правоохранители задержали руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу, которую заподозрили в получении взяток и у которой дома нашли более 6 млн долл. наличными. Позже расследователи выяснили, что значительное количество прокуроров, которыми в то время руководил Костин, оформили инвалидности различной степени и получали дополнительные выплаты от государства. В частности, в Хмельницкой области таких должностных лиц оказалось 50.

Напоминаем, 26 ноября на портале Верховной Рады появился проект постановления об увольнении министра обороны Рустема Умерова. Перед этим расследователи рассказали о бракованных минах, которые поставили в ВСУ.