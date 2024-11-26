В Верховной Раде появился проект постановления об увольнении министра обороны Умерова (фото)

Известно, что инициатор проекта — народный депутат Алексей Гончаренко. На данный момент документ находится на рассмотрении у руководства парламента.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении министра обороны Украины Умерова Рустема Энверовича. Документ под регистрационным номером 12249 от 26 ноября этого же дня получен парламентом и передан на рассмотрение руководству.

Автором проекта постановления является народный депутат от политической партии "Европейская солидарность", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Алексей Гончаренко. Текста документа пока на сайте ВР пока нет.

Проект постановления об освобождении Умерова Фото: Верховная Рада

"Умеров должен уйти в отставку. Зарегистрировал постановление об увольнении Министра обороны Украины", — так прокомментировал подачу проекта постановления Алексей Гончаренко.

Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Напомним, ранее народный депутат Марьяна Безуглая призвала президента Владимира Зеленского отправить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова в отставку. В частности, она обвинила министра обороны и главкома ВСУ в "преступной деятельности". Она предположила, что все доказательства в расследовании катастрофы F-16 попытаются уничтожить.

Напомним, что 22 октября состоялась пресс-конференция по результатам социологического исследования на тему "Оценка общественного мнения о деятельности украинских органов власти и институтов (октябрь 2024 года)". В частности, на вопрос"Как Вы относитесь к слухам о возможном увольнении с должности Умерова?" 23,3% опрошенных в целом ответили, что не поддержали бы такое решение. В то же время более 28% отметили, что поддержали бы такое решение. О таких слухах не слышали 26,4%, а более 22% не определились с ответом.