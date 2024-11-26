В Верховній Раді з'явився проєкт постанови про звільнення міністра оборони Умєрова (фото)

Відомо, що ініціатор проєкту — народний депутат Олексій Гончаренко. Нараді документ знаходиться на розгляді у керівництва парламенту.

У Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови про звільнення міністра оборони України Умєрова Рустема Енверовича. Документ за реєстраційним номером 12249 від 26 листопада цього ж дня одержаний парламентом та передано на розгляд керівництву.

Автором проєкту постанови є народний депутат від політичної партії "Європейська солідарність", член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Олексій Гончаренко. Тексту документа наразі на сайті ВР немає.

Проект постанови щодо звільнення Умерова Фото: Верховна Рада

"Умєров має піти у відставку. Зареєстрував постанову про звільнення Міністра оборони України", — так прокоментував подачу проєкту постанови Олексій Гончаренко.

Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Нагадаємо, раніше народна депутатка Мар’яна Безугла закликала президента Володимира Зеленського відправити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова у відставку. Зокрема, вона звинуватила міністра оборони та головкома ЗСУ у "злочинній діяльності". Вона припустила, що усі докази у розслідуванні щодо катастрофи F-16 спробують знищити.

Нагадаємо, що 22 жовтня відбулася пресконференція за результатами соціологічного дослідження на тему "Оцінка громадської думки щодо діяльності українських органів влади та інституцій (жовтень 2024 року)". Зокрема, на запитання "Як Ви ставитесь до чуток про можливе звільнення з посади Умєрова?" 23,3% опитаних в цілому відповіли, що не підтримали б таке рішення. Водночас понад 28% зазначили, що підтримали б таке рішення. Про такі чутки не чули 26,4%, а понад 22% не визначились з відповіддю.