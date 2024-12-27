Скандал з "голодними" українками: КНУ звільнив викладача Микиту Василенка

Ректор університету Володимир Бугров підписав наказ про дострокове розірвання контракту з професором Микитою Василенком. Договір буде припинено 30 грудня.

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Київський національний університет імені Тараса Шевченка достроково розірвав контракт з професором кафедри друкованих медіа та історії журналістики Навчально-наукового інституту журналістики Микитою Василенком. Про це повідомили у пресслужбі ВНЗ.

Як наголошується, зазначене рішення базується на висновках вченої ради ННІ журналістики, Постійної комісії Вченої ради Університету з питань етики та інших колегіальних органів, які встановили порушення професором норм Етичного кодексу університетської спільноти, умов контракту й загальних етичних стандартів.

"Поведінка професора Микити Василенка не лише суперечила основним етичним принципам університетської спільноти, але й завдала репутаційної шкоди Університету", — йдеться у повідомленні.

Колектив кафедри друкованих медіа та історії журналістики після детального обговорення і голосування рекомендував вченій раді Інституту звернутися до керівництва Університету з проханням достроково розірвати контракт із професором Микитою Василенком.

Вчена рада ННІ журналістики, розглянувши ситуацію, ухвалила рішення визнати дії Микити Василенка такими, що суперечать положенням Етичного кодексу університетської спільноти, порушують умови контракту науково-педагогічного працівника та завдають шкоди репутації Інституту та Університету. На основі цих висновків рада звернулася до ректора з проханням розірвати контракт із професором.

Постійна комісія Вченої ради з питань етики також підтримала це рішення, надавши детальні висновки щодо систематичних порушень професора Микити Василенка. Основними порушеннями визнано: невідповідність поведінки нормам Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" та Закону України "Про освіту"; нехтування вимогами Етичного кодексу університетської спільноти, такими як збереження наукової репутації, виховання студентів у дусі патріотизму, дотримання толерантності та моральних цінностей; використання своєї афіліації з Університетом у спосіб, який завдає шкоди репутації закладу.

Комісія наголосила, що така поведінка не лише шкодить Університету, але й суперечить моральним і професійним стандартам, що очікуються від викладачів, особливо в умовах воєнного часу.

На підставі рекомендацій вченої ради ННІ журналістики та Постійної комісії Вченої ради з питань етики, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка підписав наказ про дострокове розірвання контракту з професором Микитою Василенком. Контракт буде припинено 30 грудня 2024 року відповідно до умов контракту та законодавства (пункт 8 ст. 36 КЗпП України).

Нагадаємо, раніше студентський парламент оголосив бойкот адміністрації Інституту журналістики через скандал із Микитою Василенком та вимагав його звільнення. Студенти звинуватили професора у відвідуванні проросійських майданчиків, сексистських висловлюваннях та просуванні ворожих наративів. Омбудсмен Дмитро Лубінець нагадав, що на Василенка поскаржились не вперше.

Ректор КНУ Володимир Бугров пообіцяв "вжити заходів", описавши ситуацію як негативну. Заяви Василенка він засудив, а професору спрогнозував притягнення до відповідальності за законом.