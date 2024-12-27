Скандал с "голодными" украинками: КНУ уволил преподавателя Никиту Василенко

Ректор университета Владимир Бугров подписал приказ о досрочном расторжении контракта с профессором Никитой Василенко. Договор будет прекращен 30 декабря.

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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко досрочно расторг контракт с профессором кафедры печатных медиа и истории журналистики Учебно-научного института журналистики Никитой Василенко. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Как отмечается, указанное решение базируется на выводах ученого совета УНИ журналистики, Постоянной комиссии Ученого совета Университета по вопросам этики и других коллегиальных органов, которые установили нарушение профессором норм Этического кодекса университетского сообщества, условий контракта и общих этических стандартов.

"Поведение профессора Никиты Василенко не только противоречило основным этическим принципам университетского сообщества, но и нанесло репутационный ущерб Университету", — говорится в сообщении.

Коллектив кафедры печатных медиа и истории журналистики после детального обсуждения и голосования рекомендовал ученому совету Института обратиться к руководству Университета с просьбой досрочно расторгнуть контракт с профессором Никитой Василенко.

Ученый совет УНИ журналистики, рассмотрев ситуацию, принял решение признать действия Никиты Василенко противоречащими положениям Этического кодекса университетского сообщества, нарушающими условия контракта научно-педагогического работника и наносящими ущерб репутации Института и Университета. На основе этих выводов совет обратился к ректору с просьбой расторгнуть контракт с профессором.

Постоянная комиссия Ученого совета по вопросам этики также поддержала это решение, предоставив подробные выводы относительно систематических нарушений профессора Никиты Василенко. Основными нарушениями признаны: несоответствие поведения нормам Закона Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" и Закона Украины "Об образовании"; пренебрежение требованиями Этического кодекса университетского сообщества, такими как сохранение научной репутации, воспитание студентов в духе патриотизма, соблюдение толерантности и моральных ценностей; использование своей аффилиации с Университетом способом, который наносит ущерб репутации заведения.

Комиссия отметила, что такое поведение не только вредит Университету, но и противоречит моральным и профессиональным стандартам, которые ожидаются от преподавателей, особенно в условиях военного времени.

На основании рекомендаций ученого совета УНИ журналистики и Постоянной комиссии Ученого совета по вопросам этики, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко подписал приказ о досрочном расторжении контракта с профессором Никитой Василенко. Контракт будет прекращен 30 декабря 2024 года в соответствии с условиями контракта и законодательства (пункт 8 ст. 36 КЗоТ Украины).

Напомним, ранее студенческий парламент объявил бойкот администрации Института журналистики из-за скандала с Никитой Василенко и требовал его увольнения. Студенты обвинили профессора в посещении пророссийских площадок, сексистских высказываниях и продвижении враждебных нарративов. Омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил, что на Василенко пожаловались не впервые.

Ректор КНУ Владимир Бугров пообещал "принять меры", описав ситуацию как негативную. Заявления Василенко он осудил, а профессору спрогнозировал привлечение к ответственности по закону.