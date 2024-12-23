За сексистские высказывания и российские нарративы: студенты КНУ требуют уволить профессора

Профессор Никита Василенко спрогнозировал, что "голодные украинки" будут рожать детей от иностранных миротворцев. Кроме студентов, на высказывания преподавателя также отреагировал омбудсмен, отметив, что за подобные высказывания он уже был наказан ранее.

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Студенческий парламент Учебно-научного института журналистики объявил бойкот администрации института и требует уволить профессора института Никиту Василенко из-за его скандальных заявлений. Об этом говорится в сообщении Учебно-научного института журналистики КНУ.

"В связи с систематическими выступлениями преподавателя Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Никиты Кимовича Василенко на пророссийских площадках, сексистскими высказываниями и продвижением российских нарративов, Студенческий парламент Учебно-научного института журналистики объявляет бойкот администрации института", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 23 декабря 2024 года и до момента увольнения профессора студенческий парламент отказывается от сотрудничества с администрацией Учебно-научного института журналистики. Студенты отметили, что требуют немедленной реакции на заявление и обеспечения защиты академического сообщества от влияния лиц, которые дискредитируют журналистскую профессию и национальные интересы Украины.

"Мы подчеркиваем, что это минимальные меры, которые мы вынуждены применить. Если администрация будет продолжать игнорировать мнение студентов, мы будем вынуждены прибегнуть к усилению наших действий. Призываем руководство университета не затягивать с решением этого вопроса и обеспечить соблюдение государственных ценностей, академических стандартов и прав студентов", — добавили в Студсовете.

На инцидент также отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что профессора КНУ им. Тараса Шевченко должны проверить компетентные органы.

Омбудсмен напомнил, что преподаватель около года назад уже попадал в скандал, и студенты направляли в адрес Дмитрия Лубинца коллективное обращение. Никита Василенко был привлечен к дисциплинарной ответственности — профессор получил выговор.

"Реагирую на его высказывания уже второй раз — написал письма на МОН с целью осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебного заведения и на университет с требованием провести служебное расследование. Также вижу необходимость обратиться в СБУ", — добавил Уполномоченный Верховной Рады.

Скандал с профессором КНУ им. Т. Шевченко: что произошло

В интервью экс-ведущему запрещенного канала Newsone Александру Шелесту Никита Василенко спрогнозировал демографический скачок в Украине в случае прибытия миротворческих сил. По его мнению, "голодные украинки", потерявшие мужей на войне, будут рожать детей от "воспитанных на хорошей еде" иностранцев.

Он сравнил миротворцев с нацистами, вспомнив о рождении "фрицовских детей" на территориях оккупации после Второй мировой войны. После этого Никита Василенко призвал обсудить вопрос серьезно и высказался против введения миротворцев, выступив за набор наблюдателей.

О демографии и "голодных украинках" — с 33:29

Напомним, ранее в бизнес-школе при Национальном университете "Киево-Могилянская академия" отменили лекцию из-за взглядов лектора на ЛГБТ+ людей. Сам Сергей Чаплыгин отреагировал на отмену лекции, отрицая гомофобию в своих словах.

Добавим, что в Одессе поймали учительницу истории Украины, которая вела урок на русском и распространяла антигосударственные нарративы. На преподавательницу пожаловались ученики, которые записали более 35 минут ее разговоров.