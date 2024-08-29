Поедет в глушь: принца Эндрю выселяют из королевской резиденции в Виндзоре (фото)

Герцог Йоркский, младший брат короля Чарльза, по решению Елизаветы II мог жить во дворце 75 лет, но король хочет его отправить на отдаленную ферму.

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Принц Эндрю, герцог Йоркский, младший брат короля Чарльза, похоже уедет из резиденции в Виндзоре, которую он делит со своей бывшей женой Сарой "Ферги" Фергюсон и корги своей покойной матери, королевы Елизаветы. Чарльз хочет отправить брата, который был связан со скандальным Джеффри Эпштейном, подальше от глаз общественности. Об этом пишет Daily Star.

Сообщается, что принц Эндрю находится на грани выселения из Royal Lodge, своего огромного особняка в Виндзоре, где он проживает со своей бывшей женой Сарой Фергюсон.

И это несмотря на то, что покойная королева Елизавета предоставила ему в 2003 году 75-летнюю аренду королевского поместья. Опальный герцог Йоркский находится под давлением, поскольку король Чарльз призывает его сократить размеры поместья и сократить расходы.

Сара Фергюсон у своего имения Фото: Instagram sarahferguson15

Королевский эксперт Ронн Тороссян сообщил, что герцог решительно отверг коттедж Фрогмор, ранее занимаемый принцем Гарри и Меган Маркл.

Финансовые ограничения означают, что аренда или покупка элитного частного здания или дома в Лондоне невозможны. Ронн Торросян предположил: "Похоже, более подходящим местом была бы Wood Farm в поместье Сандрингем, учитывая ее изолированность и то, что она определенно поможет держать Эндрю подальше от общественного внимания".

Принц Эндрю и Сара "Ферги" Фергюсон Фото: Getty Images

Wood Farm был убежищем для многих членов королевской семьи. Поместье Сандрингем в Норфолке может похвастаться 27 объектами недвижимости, включая главный дом и Anmer Hall, который был подарен принцу Уильяму и принцессе Кэтрин в качестве свадебного подарка.

Wood Farm — очаровательный фермерский дом с пятью спальнями, построенный в местном стиле Норфолка, с красновато-коричневыми кирпичами и бежевой черепицей на крыше. Он также включает в себя L-образный блок конюшни и двор, окруженный обширными газонами.

Wood Farm в Норфолке Фото: The Royal Family

Этот причудливый коттедж расположен вдоль частной дороги за церковью, в нескольких милях от главного поместья на дальней стороне деревни Вулфертон. Он окружен полями, на которых выращиваются основные продукты для домашнего хозяйства, такие как репа и морковь, и находится всего в нескольких минутах ходьбы от моря, или точнее залива Уош.

Уош — это мелководный залив, заполненный многочисленными эстуариями, глубоководными каналами и обширными илистыми отмелями, что делает его самым значительным водно-болотным угодьем Великобритании. Он также известен тем, что был местом, где король Иоанн Английский потерял часть своих драгоценностей в 1216 году, когда его обоз застрял в грязи.

На ферме Вуд также проживал принц Джон, младший ребенок Георга V, страдавший эпилепсией. Известный как "Потерянный принц", он скончался на ферме в 1919 году.

Коттедж позже сдавался в аренду, пока принц Филипп не решил, что это будет идеальным местом отдыха для него и Элизабет, когда в большом доме Сандрингема не будет гостей. В последние годы своей жизни герцог Эдинбургский проводил большую часть времени именно здесь.

Напомним, экономный король Чарльз хочет спровадить своего брата из имения в Виндзоре не просто так. Он намерен сдавать роскошный особняк за миллион фунтов стерлингов в год.