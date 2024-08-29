Поїде в глушину: принца Ендрю виселяють із королівської резиденції у Віндзорі (фото)

Герцог Йоркський, молодший брат короля Чарльза, за рішенням Єлизавети II міг жити в палаці 75 років, але король хоче його відправити на віддалену ферму.

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Принц Ендрю, герцог Йоркський, молодший брат короля Чарльза, схоже, поїде з резиденції у Віндзорі, яку він ділить зі своєю колишньою дружиною Сарою "Фергі" Фергюсон і корґі своєї покійної матері, королеви Єлизавети. Чарльз хоче відправити брата, який був пов'язаний зі скандальним Джеффрі Епштейном, подалі від очей громадськості. Про це пише Daily Star.

Повідомляють, що принц Ендрю перебуває на межі виселення з Royal Lodge, свого величезного особняка у Віндзорі, де він проживає зі своєю колишньою дружиною Сарою Фергюсон.

І це попри те, що покійна королева Єлизавета надала йому у 2003 році 75-річну оренду королівського маєтку. Опальний герцог Йоркський перебуває під тиском, оскільки король Чарльз закликає його скоротити розміри маєтку і скоротити витрати.

Сара Фергюсон біля свого маєтку Фото: Instagram sarahferguson15

Королівський експерт Ронн Торосян повідомив, що герцог рішуче відкинув котедж Фрогмор, який раніше займали принц Гаррі та Меган Маркл.

Фінансові обмеження означають, що оренда або купівля елітної приватної будівлі або будинку в Лондоні неможливі. Ронн Торросян припустив: "Схоже, більш вдалим місцем була б Wood Farm у маєтку Сандрінгем, з огляду на її ізольованість і те, що вона, безумовно, допоможе тримати Ендрю подалі від суспільної уваги".

Принц Ендрю і Сара "Фергі" Фергюсон Фото: Getty Images

Wood Farm був притулком для багатьох членів королівської сім'ї. Маєток Сандрінгем у Норфолку може похвалитися 27 об'єктами нерухомості, включно з головним будинком і Anmer Hall, який подарували принцу Вільяму і принцесі Кетрін як весільний подарунок.

Wood Farm — чарівний фермерський будинок із п'ятьма спальнями, побудований у місцевому стилі Норфолка, з червонувато-коричневою цеглою і бежевою черепицею на даху. Він також включає в себе L-подібний блок стайні і двір, оточений великими газонами.

Wood Farm у Норфолку Фото: The Royal Family

Цей химерний котедж розташований уздовж приватної дороги за церквою, за кілька миль від головного маєтку на дальній стороні села Вулфертон. Він оточений полями, на яких вирощують основні продукти для домашнього господарства, як-от ріпа і морква, і розташований лише за кілька хвилин ходьби від моря, або, точніше, затоки Вош.

Вош — це мілководна затока, заповнена численними естуаріями, глибоководними каналами і великими мулистими мілинами, що робить її найзначнішим водно-болотним угіддям Великої Британії. Вона також відома тим, що була місцем, де король Іоанн Англійський втратив частину своїх коштовностей 1216 року, коли його обоз застряг у багнюці.

На фермі Вуд також проживав принц Джон, молодша дитина Георга V, який страждав на епілепсію. Відомий як "Загублений принц", він помер на фермі 1919 року.

Котедж пізніше здавали в оренду, поки принц Філіп не вирішив, що це буде ідеальним місцем відпочинку для нього і Елізабет, коли у великому будинку Сандрінгема не буде гостей. В останні роки свого життя герцог Единбурзький проводив більшу частину часу саме тут.

Нагадаємо, економний король Чарльз хоче спровадити свого брата з маєтку у Віндзорі не просто так. Він має намір здавати розкішний особняк за мільйон фунтів стерлінгів на рік.