У короля Чарльза III появилась еще одна причина для выселения принца Эндрю из Royal Lodge

Монарх хочет, чтобы коттедж в Большом Виндзорском парке приносил доход в казну, однако для этого оттуда должен переехать принц Эндрю.

76-летний британский король Чарльз III твердо решил выселить своего брата, принца Эндрю, из дома Royal Lodge, в котором тот живет с 2003 года со своей бывшей женой Сарой Фергюсон. Монарх хочет не просто спровадить герцога Йоркского, но потом и сдавать роскошную недвижимость за миллион фунтов стерлингов в год, пишет The Sun. Однако эти планы могут затянуться, поскольку принц Эндрю съезжать не спешит и не хочет, хотя ему в качестве нового места жительства был предложен коттедж Фрогмор, ранее принадлежавший принцу Гарри и Меган Маркл.

В свое время опальный брат короля подписал договор аренды дома с 30 комнатами за 30 миллионов фунтов стерлингов на 75 лет с Crown Estate. Миллион фунтов стерлингов – это была сумма залога, которую он заплатил, заселившись в доме.

Соглашение включало условную арендную плату в размере 260 тысяч фунтов стерлингов в год.

За время своего проживания в доме Эндрю, который остается изгоем общественной жизни из-за последствий его отношений с педофилом Джеффри Эпштейном, потратил почти семь миллионов фунтов стерлингов на масштабную реконструкцию и ремонт здания.

Особняк Royal Lodge, где живет принц Эндрю Фото: скриншот

По словам источников издания, они считают, что Чарльз все же сможет выжить Эндрю из дома в Большом Виндзорском парке. Например, в качестве предупреждения он может даже урезать те четыре миллиона фунтов стерлингов в год, которые ему платит.

Ветхое здание остро нуждается в ремонте и реставрации, поэтому инсайдеры считают, что дом следует вернуть Crown Estates.

"Тогда его можно было бы арендовать, чтобы заработать деньги для них, королевской казны и страны, а не истощать всеобщие ресурсы", – сказал в комментарии один из экспертов по недвижимости. Он добавил, что стоимость аренды в миллион фунтов стерлингов в год не будет слишком высокой, поскольку дом невероятно велик.

В СМИ попала информация о том, что что принцу Эндрю приходится перекрашивать Royal Lodge двумя слоями краски каждые пять лет. В договоре аренды, который он подписал в 2003 году, говорится, что арендующий несет ответственность за "ремонт, обновление, содержание, уборку и поддержание в рабочем состоянии, а также, при необходимости, восстановление" дома.

Это включает в себя перекраску внешних стен каждые пять лет "двумя слоями краски" с 2008 года и косметический ремонт внутри каждые семь лет, начиная с 2010 года. Согласно этих требований, внешняя отделка должна была быть завершена в прошлом году, а внутренние работы планируется завершить в этом году.

Эндрю подписал договор аренды, платя 250 фунтов в неделю и соглашаясь содержать огромную собственность.

Но в прошлом году появились заявления о том, что Эндрю не может оплатить содержание Royal Lodge в размере 400 тысяч фунтов стерлингов в год, и сообщалось, что герцогу сказали, что ему придется покинуть собственность.

Герцогу Йоркском предложили переехать во Фрогмор-хауз, бывший дом принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Royal Lodge расположена на территории площадью 98 акров в Большом Виндзорском парке. В 1931 году король Георг V разрешил своему сыну, принцу Альберту, герцогу Йоркскому, и его жене взять на себя владение имуществом, и в следующем году они переехали туда. Они использовали Королевский домик с 30 комнатами как частный загородный дом даже после того, как в 1936 году стали герцогом, королем Георгом VI и королевой Елизаветой.

Принцесса Елизавета и ее сестра Маргарет провели много счастливых дней, играя на территории и отдыхая в Y Bwthyn Bach — миниатюрном коттедже с соломенной крышей, подаренном будущей королеве народом Уэльса в честь ее шестого дня рождения в 1932 году.

На территории Королевской ложи есть коттедж садовника и Королевская часовня Всех Святых, где в 2020 году поженились принцесса Беатрис и Эдо Мапелли Моцци.

Также имеется бассейн и теннисный корт.

Ранее Фокус писал, что принц Эндрю боится, что Чарльз ІІІ "отключит ему коммунальные услуги".