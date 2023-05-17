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Принц Эндрю боится, что Чарльз ІІІ "отключит ему коммунальные услуги"

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Фото: Getty Images | Принц Эндрю

Скандального брата монарха хотят переселить во Фрогмор.

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Принц Эндрю опасается, что король Чарльз может "отключить коммунальные услуги" в Виндзорском доме. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно новому отчету, младший брат монарха может быть вынужден вскоре покинуть свой дом в королевской ложе.

Сообщается, что 74-летний Чарльз ІІІ мог отключить электричество в Виндзорской резиденции, пытаясь заставить 63-летнего герцога Йоркского поскорее освободить помещение, сообщил источник.

Друг принца Эндрю рассказал, что он "отказывается сдвинуться" из дома и боится, что Чарльз может отключить электричество.

"Он такой хрупкий. Он отказывается кого-то видеть. Последние 20 лет это был дом его семьи. Действительно ли разумно его выгонять?" – удивился инсайдер.

Принц Эндрю Fullscreen
Принц Эндрю
Фото: Getty Images

"Он волнуется, что члены королевской семьи могут даже отключить коммунальные услуги, чтобы вытащить его оттуда. Но мы имеем дело с людьми, а не с недвижимостью", — добавил источник.

Дом с 30 спальнями был подарен принцу Эндрю в 2002 году и он жил там со своей бывшей женой Сарой Фергюсон.

В прошлом месяце Чарльз ІІІ сказал своему младшему брату покинуть имущество стоимостью 37 миллионов долларов. Он даже пытается убедить Эндрю переехать во Фрогмор-коттедж, бывший дом принца Гарри и Меган Маркл.

Принц Эндрю Fullscreen
Принц Эндрю
Фото: The Royal Family

Напомним, принц Эндрю и Сара Фергюсон вместе посетили коронационный концерт Чарльза ІІІ.