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Принц Ендрю боїться, що Чарльз ІІІ "відключить йому комунальні послуги"

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Фото: Getty Images | Принц Ендрю

Скандального брата монарха хочуть переселити у Фрогмор.

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Принц Ендрю боїться, що король Чарльз може "відключити комунальні послуги" у Віндзорському домі. Про це пише Daily Mail.

Згідно з новим звітом, менший брат монарха може бути змушений незабаром залишити свій дім у королівській ложі.

Повідомляється, що 74-річний Чарльз ІІІ міг відключити електрику у Віндзорській резиденції, намагаючись змусити 63-річного герцога Йоркського швидше звільнити приміщення, повідомило джерело.

Друг принца Ендрю розповів, що він "відмовляється зрушити" з дому та боїться, що Чарльз може відключити електрику.

"Він такий крихкий. Він відмовляється когось бачити. Останні 20 років це був дім його родини. Чи справді розумно його виганяти?" — здивувався інсайдер.

Принц Ендрю Fullscreen
Принц Ендрю
Фото: Getty Images

"Він хвилюється, що члени королівської родини можуть навіть відключити комунальні послуги, щоб витягти його звідти. Але ми маємо справу з людьми, а не з нерухомістю", — додало джерело.

Будинок з 30 спальнями був подарований принцу Ендрю у 2002 році, і він жив там зі своєю колишньою дружиною Сарою Фергюсон.

Минулого місяця Чарльз ІІІ сказав своєму молодшому братові залишити майно вартістю 37 мільйонів доларів. Він навіть намагається переконати Ендрю переїхати у Фрогмор Котедж, колишній будинок принца Гаррі та Меган Маркл.

Принц Ендрю Fullscreen
Принц Ендрю
Фото: The Royal Family

Нагадаємо, принц Ендрю та Сара Фергюсон разом відвідали коронаційний концерт Чарльза ІІІ.