Принц Вільям та принц Чарльз "блокують" повернення принца Ендрю до королівських обов'язків

Герцога Йоркського звинуватили у сексуальних домаганнях.

Принц Чарльз та його син принц Вільям не допускають повернення принца Ендрю до королівських обов'язків після секс-скандалу. Про це пише Marie Claire.

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Як відомо, після поминальної служби за принцом Філіпом у березні 2022, коли герцог Йоркський супроводжував свою матір на публіці, його брат принц Чарльз та племінник принц Вільям були дуже розлючені та вважали це "просто непотрібним".

Також у новій біографії стверджується, що герцог Кембриджський Вільям "перервав контакти" зі своїм дядьком і вважає, що його варто "вигнати".

Однак, сам принц Ендрю сподівався повернутися до королівського життя. Він з’явився напередодні під час церемонії вручення Ордену підв’язки. Як член Ордену, він нібито хотів бути присутнім публічно, проте Чарльз і Вільям, як відомо, блокували його надії на повернення до королівського двору.

[ + – ] Принц Чарльз наразі перший у черзі на престол Фото: Getty Images

Королева Єлизавета попросила сина триматися подалі від громадськості "для його ж блага", оскільки Чарльз і Вільям боялися негативної реакції.

Королівський син, принц Ендрю відмовився від своїх обов'язків наприкінці 2019 року, заявивши, що його "колишній зв'язок з Джеффрі Епштейном став серйозною перешкодою в роботі його родини", а на початку 2022 сама королева позбавила сина титулів, оскільки одна з постраждалих жінок подала до суду, звинувачуючи принца у сексуальних домаганнях.

Нагадаємо, 62-річний принц Ендрю готовий повернутися до виконання своїх королівських обов'язків.

Також Фокус писав про інші непорозуміння у королівській родині Великобританії. Принц Вільям з дружиною відмовилися знайомити своїх дітей з однорічною донькою принца Гаррі.