Принц Ендрю після секс-скандалу готовий повернутися до королівських обов'язків

Але принц Чарльз і принц Вільям перешкоджають цьому.

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Принц Чарльз і його син, принц Вільям, особисто просили Єлизавету II не повертати принца Ендрю до виконання королівських обов'язків. Через це герцог Йоркський відмовився від публічного виступу у Віндзорському замку, який був запланований на понеділок, 13 червня з нагоди щорічної церемонії Order of the Garter. Про це повідомляє Daily Mail.

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Справа в тому, що 62-річний принц Ендрю дуже хоче повернутись до своїх королівських обов'язків, незважаючи на те, що зовсім недавно він опинився в центрі скандалу, який кинув тінь на британський престол. Молодший син Єлизавети II судився з американкою Вірджинією Робертс Джуффре, що звинувачує його в насильстві, яке британський спадкоємець нібито вчинив багато років тому. Після того, як скандал вдалося зам'яти завдяки виплаті багатомільйонної компенсації, принц Ендрю всіляко намагався переконати Єлизавету II в тому, що він готовий виправитися та заслуговує на повернення на офіційні заходи та відновити свій колишній статус. Спадкоємець престолу знову хоче носити куртку з девізом свого полку, а також наполягає на тому, щоб його дочки — принцеса Беатріс і принцеса Євгенія — стали виконувати королівські обов'язки.

Однак це зовсім не подобається іншим членам королівської родини. Кажуть, що принц Чарльз і принц Вільям не дозволили Ендрю з'явитися на сьогоднішній церемонії Order of the Garter, оскільки глибоко стурбовані тим, що його може освистати натовп. Також у виданні повідомляють, що королева попросила молодшого сина триматися подалі від сторонніх очей і відвідувати лише приватні елементи сьогоднішнього заходу.

Нагадаємо, незважаючи на всі негаразди щодо принца Ендрю, він залишається дев'ятим у черзі на престол і державним радником, а це означає, що він може замінити королеву на важливих заходах, якщо вона стане недієздатною, а принц Чарльз і принц Вільям будуть у цей час за кордоном.

Фокус раніше розповідав про те, що принцеса Євгенія показала зворушливе фото свого сина Августа.

Також Фокус розповідав, що принц Ендрю часто відвідує королеву, щоб загладити вину після секс-скандалу.