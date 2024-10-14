Антитеза знаменитості: колишня помічниця Єлизавети II розповіла про її непублічну сторону

Чарівна і старанна австралійка Саманта Коен зізналася, що покійна королева була одним із найкращих роботодавців.

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56-річна Саманта Коен, яка працювала помічницею королеви Єлизавети II протягом 18 років, розповіла, що Її Величність, хоч і була найвідомішою особою у світі, у звичайному житті поводилася як будь-яка звичайна людина. Про це вона розповіла в бесіді з Sunday Times.

Саманта приєдналася до прес-служби Букінгемського палацу близько 25 років тому, перш ніж її підвищили до секретаря зі зв'язків з громадськістю королеви, а потім — до її особистого секретаря.

Вперше Коен побачила королеву під час візиту монарха до Австралії 1977 року в рік її Срібного ювілею. У той час вона була ще школяркою і навчалася в Брісбені. Вона була "у нестямі від захвату" з приводу цієї події.

За роки роботи з королевою Саманта стала однією з її найближчих помічниць і довірених осіб. Коен супроводжувала Єлизавету II у трьох турах Австралією: у 2002, 2006 і 2011 роках.

Вона описує їхні стосунки як "дуже шанобливі", додаючи, що у королеви не було фаворитів і працювати з нею було "настільки легко, наскільки це можливо".

Саманта та її сім'я, чоловік Річард Галле та їхні діти (яким зараз 13, 16 і 19 років) часто переїжджали туди, де була королева. Наприклад, вони проводили літо в Балморалі та Різдво в Норфолку в Сандрінгемі, де їм надавали котедж на час їхнього перебування та подарунки з листівками від Її Величності.

Саманта Коен на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл, 2018 рік Фото: Getty

Влітку в Шотландії, коли сім'ї Коенів надавали будинок для проживання, діти інколи стикалися з королевою, яка "любила, коли сім'ї приємно проводили час і слухали, чим усі займаються".

Колишня помічниця монарха каже, що та була "сором'язливою" і хотіла бути "сімейною жінкою". Їй подобалося усамітнення, яким вона насолоджувалася в Балморалі, а також вона любила приймати гостей. Водночас Єлизавета вирізнялася сміливістю і любила швидку їзду, через що деякі її пасажири реально боялися.

Ще однією чудовою рисою характеру покійної королеви, за словами Коен, було те, що у неї "не було его", і що, попри те, що вона була однією з найвідоміших людей у світі, вона була "антитезою знаменитості". Королева ставилася до своєї ролі дуже серйозно і "виконувала її досконало", пам'ятаючи водночас, що вона була окремою від неї як особистості.

У травні 2018 року, незабаром після того, як принц Гаррі одружився з Меган Маркл, королева попросила Коен попрацювати на пару, поділившись своїм великим досвідом. Вона покинула королівську сім'ю в жовтні 2019 року, після 18 років роботи в установі. Саманта не коментувала публічно звинувачення у знущаннях, що оточують герцогиню Сассекську.

Королева попросила Саманту попрацювати з принцом Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Попри звільнення з Фірми, Коен користувалася такою довірою, що її запросили долучитися до "Сандрінгемського саміту" в січні 2020 року — нині сумнозвісної зустрічі, де королівська сім'я і Гаррі обговорили його відхід із сім'ї як старшого члена, що працює, і переїзд за кордон.

За свою роботу Саманта 2016 року удостоєна звання Командора Королівського Вікторіанського ордена. У 2022-му вона перейшла на роботу до Бориса Джонсона, а потім стала керівником апарату глобального генерального директора гірничодобувної компанії Rio Tinto. Коен звільнилася минулого місяця, щоб проводити більше часу зі своєю сім'єю.

Раніше Фокус писав, що королівський експерт розкрив нові подробиці останнього дня життя Єлизавети ІІ.