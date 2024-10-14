Антитеза знаменитости: бывшая помощница Елизаветы II рассказала о ее непубличной стороне

Обаятельная и исполнительная австралийка Саманта Коэн призналась, что покойная королева была одним из самых лучших работодателей.

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56-летняя Саманта Коэн, которая работала помощницей королевы Елизаветы II в течение 18 лет, рассказала, что Ее Величество, хоть и была самой известной личностью в мире, в обычной жизни вела себя как любой обычный человек. Об этом она рассказала в беседе с Sunday Times.

Саманта присоединилась к пресс-службе Букингемского дворца около 25 лет назад, прежде чем ее повысили до секретаря по связям с общественностью королевы, а затем — до ее личного секретаря.

Впервые Коэн увидела королеву во время визита монарха в Австралию в 1977 году в год ее Серебряного юбилея. В то время школьница она была еще школьницей и училась в Брисбене. Она была "вне себя от восторга" по поводу этого события.

За годы работы с королевой Саманта стала одной из ее ближайших помощниц и доверенных лиц. Коэн сопровождала Елизавету II в трех турах по Австралии: в 2002, 2006 и 2011 годах.

Она описывает их отношения как "очень уважительные", добавляя, что у королевы не было фаворитов, и работать с ней было "настолько легко, насколько это возможно".

Саманта и ее семья, муж Ричард Халле и их дети (которым сейчас 13, 16 и 19 лет) часто переезжали туда, где была королева. Например, они проводили лето в Балморале и Рождество в Норфолке в Сандрингеме, где им предоставляли коттедж на время их пребывания и подарки с открытками от Ее Величества.

Саманта Коэн на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, 2018 год Фото: Getty

Летом в Шотландии, когда семье Коэн предоставляли дом для проживания, дети иногда сталкивались с королевой, которая "любила, когда семьи приятно проводили время и слушали, чем все занимаются".

Бывшая помощница монарха говорит, что та была "застенчивой" и хотела быть "семейно женщиной". Ей нравилось уединение, которым она наслаждалась в Балморале, а также она любила принимать гостей. В то же время Елизавета отличалась смелостью и любила быструю езду, из-за чего некоторые ее пассажиры реально боялись.

Еще одной замечательной чертой характера покойной королевы, по словам Коэн, было то, что у нее "не было эго", и что, несмотря на то, что она была одной из самых известных людей в мире, она была "антитезой знаменитости". Королева относилась к своей роли очень серьезно и "исполняла ее в совершенстве", помня при этом, что она была отдельной от нее как личности.

В мае 2018 года, вскоре после того, как принц Гарри женился на Меган Маркл, королева попросила Коэн поработать на пару, поделившись своим обширным опытом. Она покинула королевскую семью в октябре 2019 года, после 18 лет работы в учреждении. Саманта не комментировала публично обвинения в издевательствах, окружающие герцогиню Сассекскую.

Королева попросила Саманту поработать с принцем Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Несмотря на уход из Фирмы, Коэн пользовалась таким доверием, что ее пригласили присоединиться к "Сандрингемскому саммиту" в январе 2020 года — ныне печально известной встрече, где королевская семья и Гарри обсудили его уход из семьи в качестве старшего работающего члена и переезд за границу.

За свою работу Саманта в 2016 году удостоена звания Командора Королевского Викторианского ордена. В 2022-м она перешла на работу к Борису Джонсону, а затем стала руководителем аппарата глобального генерального директора горнодобывающей компании Rio Tinto. Коэн уволилась в прошлом месяце, чтобы проводить больше времени со своей семьей.

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