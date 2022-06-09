Принцеса Євгенія поділилася новим зворушливим фото сина

Любляча мама показала, як проводить час із маленьким Августом у його дитячій.

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Принцеса Євгенія дедалі частіше показує свого однорічного сина Августа натовпу шанувальників. Нещодавно вона взяла його на святковий концерт на честь ювілею правління Єлизавети ІІ. З такої нагоди малюка одягли в милий синій джемпер із прапором Великобританії на грудях. А вчора внучка Єлизавети II показала в Instagram-stories ще одне зворушливе фото, вже з дитячої кімнати сина. На знімку вони разом з Августом розглядають книгу з різнокольоровими рибками. Про це пише Hellomagazine.

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"Всесвітній день Океану", — підписала знімок принцеса Євгенія.

[ + – ] Однорічний Август разом зі своєю мамою, принцесою Євгенією, уважно розглядають різнокольорових рибок у дитячій книзі Фото: Instagram

Мила фотографія дозволила зазирнути всередину сімейного будинку. Як видно на знімку, на підлозі в кімнаті Августа лежить сіро-коричневий килим, а також тканий килим з геометричним малюнком. Малюк по-домашньому одягнений у світло-сіру футболку в смужку. Принцеса Євгена на фото також у домашньому одязі.

Відомо, що дочка принца Ендрю дуже трепетно ставиться до питань екології. Нещодавно вона відвідала регенеративну океанічну ферму Câr Y Môr з вирощування морських водоростей та молюсків спільно з екологічною благодійною організацією WWF UK з нагоди Всесвітнього дня океанів. Цей день відзначають щороку 8 червня як нагадування про руйнування, спричинені діяльністю людини. Йдеться про відходи та стічні води, які потрапляють в океан, а також про витік нафти.

Нагадаємо, онука королеви Єлизавети II одружена з бізнесменом Джеком Бруксбенком. Вони зіграли весілля наприкінці 2018 року, а в лютому 2021 року в подружжя народився первісток — малюк Август.

Фокус раніше розповідав, що у вихідні у Великій Британії відбулися чотириденні святкування ювілею правління королеви Єлизавети II. З цієї нагоди вся королівська сім'я зібралася разом. На святах була і принцеса Євгенія із сином та чоловіком. І хоча вони не підіймалися на балкон Букінгемського палацу, оскільки не є працюючими членами королівської сім'ї, все одно брали активну участь у ювілейних урочистостях.