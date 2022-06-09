Принцесса Евгения поделилась новым трогательным фото сына

Любящая мама показала, как проводит время с маленьким Августом в его детской.

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Принцесса Евгения все чаще показывает своего годовалого сына Августа толпе поклонников. Недавно она взяла его на праздничный концерт в честь юбилея правления Елизаветы II. По такому важному случаю малыша одели в милый синий джемпер с флагом Великобритании на груди. А вчера внучка Елизаветы II показала в Instagram-stories еще одно трогательное фото, уже из детской комнаты сына. На снимке они вместе с Августом рассматривают книгу с разноцветными рыбками. Об этом пишет Hellomagazine.

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"Всемирный день Океана", — подписала снимок принцесса Евгения.

[ + – ] Годовалый Август вместе со своей мамой, принцессой Евгенией, внимательно рассматривают разноцветных рыбок в детской книге. Фото: Instagram

Милая фотография позволила заглянуть внутрь семейного дома. Как видно на снимке, на полу в комнате Августа лежит серо-коричневый ковер, а также тканый ковер с геометрическим рисунком. Малыш по-домашнему одет в светло-серую футболку в полосочку. Принцесса Евгения на фото также в домашней одежде.

Известно, что дочка принца Эндрю очень трепетно относится к вопросам экологии. Недавно она посетила регенеративную океаническую ферму Câr Y Môr по выращиванию морских водорослей и моллюсков совместно с экологической благотворительной организацией WWF UK по случаю Всемирного дня океанов. Этот день отмечают каждый год 8 июня как напоминание о разрушениях, вызванных деятельностью человека. Речь идет об отходах и сточных водах, которые попадают в океан, а также об утечке нефти.

Напомним, внучка королевы Елизаветы II замужем за бизнесменом Джеком Бруксбэнком. Они сыграли свадьбу в конце 2018 года, а в феврале 2021 года у супругов родился первенец — малыш Август.

Фокус ранее рассказывал, что на выходных в Великобритании прошли четырехдневные празднования юбилея правления королевы Елизаветы II. По этому случаю вся королевская семья собралась вместе. На праздники была и принцесса Евгения с сыном и супругом. И хотя они не поднимались на балкон Букингемского дворца, так как не являются работающими членами королевской семьи, все равно принимали активное участие в юбилейных торжествах.