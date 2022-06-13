Принц Эндрю после секс-скандала готов вернуться к королевским обязанностями

Но принц Чарльз и принц Уильям препятствуют этому.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Принц Чарльз и его сын, принц Уильям, лично просили Елизавету II не возвращать принца Эндрю к исполнению королевских обязанностей. Из-за этого герцог Йоркский отказался от публичного выступления в Виндзорском замке, которое было запланировано на понедельник, 13 июня по случаю ежегодной церемонии Order of the Garter. Об этом сообщает Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Дело в том, что 62-летний принц Эндрю очень хочет вернуться к своим королевским обязанностям, несмотря на то, что совсем недавно он оказался в центре скандала, бросившего тень на британский престол. Младший сын Елизаветы II судился с американкой Вирджинии Робертс Джуффре, обвиняющей его в насилии, которое британский наследник якобы совершил много лет назад. После того как скандал удалось замять, благодаря выплате многомиллионной компенсации, принц Эндрю всячески пытался убедить Елизавету II в том, что он готов исправиться и заслуживает вернуться на официальные мероприятия и восстановить свой прежний статус. Наследник престола вновь хочет носить куртку с девизом своего полка, а также настаивает на том, чтобы его дочери — принцесса Беатрис и принцесса Евгения — стали исполнять королевские обязанности.

Однако это совершенно не нравится другим членам королевской семьи. Говорят, что принц Чарльз и принц Уильям не позволили Эндрю появиться на сегодняшней церемонии Order of the Garter, так как глубоко обеспокоены тем, что его может освистать толпа. Также в издании сообщают, что королева попросила младшего сына держаться подальше от посторонних глаз и посещать только частные элементы сегодняшнего мероприятия.

Напомним, несмотря на все неурядицы в отношении принца Эндрю, он остается девятым в очереди на престол и государственным советником, а это означает, что он может заменить королеву на важных мероприятиях, если она станет недееспособной, а принц Чарльз и принц Уильям будут в это время за границей.

Фокус ранее рассказывал о том, что принцесса Евгения показала трогательное фото своего сына Августа.

Также Фокус рассказывал, что принц Эндрю часто навещает королеву, чтобы загладить вину после секс-скандала.