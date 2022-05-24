Принц Эндрю часто навещает Елизавету II, чтобы загладить позор после секс-скандала

Герцог Йоркский намерен доказать королевской семье, что он раскаивается.

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Второй сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю отчаянно пытается восстановить свою репутацию после судебного разбирательства с американкой Вирджинией Джуффре, обвинявшей герцога Йоркского в сексуальном насилии. Как пишет Daily mail, наследник британского трона каждый день встречается с королевой, чтобы загладить свою вину перед семьей в преддверии празднования Платинового юбилея Елизаветы II.

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Для этого, по словам инсайдеров издания, британский наследник ежедневно проезжает пять миль от дома Royal Lodge до Виндзорского замка, чтобы увидеться с Елизаветой II перед обедом и убедиться, что она в порядке. Герцог Йоркский намерен доказать, что он "все еще полезен" и готов "загладить позор, который он навлек" на королевскую семью, говорят собеседники Daily mail. При этом источники добавляют, что остальные члены королевской семьи не одобряют частные встречи принца Эндрю с королевой и уверены, что герцогу Йоркскому стоит держаться подальше от всеобщего внимания.

Однако наследника британского трона это не останавливает. Он продолжает сопровождать Елизавету II на публичных мероприятиях. Весной они вместе посетили поминальную службу в память о принце Филиппе в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Напомним, в январе 2022 года принца Эндрю лишили всех почетных воинских званий и звания Его Королевского Высочества в связи с гражданским иском 38-летней Вирджинии Джуффре. Женщина утверждала, что ее трижды принуждали к близости с герцогом, когда ей было 17 лет. Все это происходило под давление покойного финансиста Эпштейна — он умер в тюрьме в 2019 году, ожидая судебного разбирательства по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Принц Эндрю неоднократно отвергал все обвинения. Чтобы дело не дошло до суда присяжных, герцог Йоркский согласился выплатить огромную сумму при содействии королевы Елизаветы II. Речь шла о моральной компенсации для Джуффре в размере более 16 млн долларов. Эту сумму Вирджиния планировала перевести на счет своей благотворительной организации, поддерживающей права жертв насилия. При этом точные условия внесудебного соглашения, на которых обеим сторонам удалось договориться, не разглашалось.