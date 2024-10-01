У Елизаветы II был рак, – Борис Джонсон

В свидетельстве о смерти Ее Величества причиной указана старость, однако бывший премьер-министр Великобритании считает, что это не совсем так.

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Причиной смерти королевы Великобритании Елизаветы II стала, возможно, не старость, а одна из форм рака костей, которой она страдала последние годы жизни. Об этом в своей книге мемуаров "Освобожденный" ("Unleashed") написал бывший британский премьер-министр Борис Джонсон, сообщает Politico.

В воспоминаниях, которые появятся на полках магазинов в следующем месяце, Джонсон рассказывает, что знал о диагнозе Ее Величества "год или больше". Он ушел в отставку в сентябре 2022 года, всего за два дня до ее смерти.

Подобное откровение довольно необычно для общественной британской жизни, поскольку все, что касалось здоровья королевы, было по большей части секретной информацией, и информация озвучивалась очень дозировано. В свидетельстве о смерти причиной ее смерти указана старость.

Вспоминая свою последнюю встречу с королевой Елизаветой, Джонсон сказал, что она "казалась бледной и более сгорбленной, и у нее были темные синяки на руках и запястьях, вероятно, от капельниц или инъекций".

Последнее прижизненное фото королевы Елизаветы II Фото: Getty Images

При этом, отмечает он, королева оставалась в хорошем настроении, и во время разговора с премьером она время от времени улыбалась.

Экс-политик подчеркнул, что Елизавета II знала о своем состоянии и понимала, что ей осталось недолго, однако была полна решимости "держаться и исполнить свой последний долг", увидев передачу власти от Джонсона его преемнице Лиз Трасс.

Если королева и скрывала свой диагноз от общественности, то ее сын, король Чарльза III не стал этого делать. Когда у него диагностировали онкологическое заболевание, он сообщил об этом публично.

В январе этого года рак обнаружили и у принцессы Уэльской Кэтрин. Она молчала о своем здоровье до марта. Однако когда в СМИ и социуме поползли слухи, что ее срочная операция на брюшной полости – это нечто более серьезное, и о том, что ее якобы уже нет в живых, Кейт записала видеообращение, где впервые рассказала о болезни.

С тех пор жена принца Уильяма крайне редко появлялась на публике, но в начале сентября обрадовала поклонников, сказав, что завершила курс профилактической химиотерапии.

Ранее Фокус писал, что королевский эксперт раскрыл новые подробности последнего дня жизни Елизаветы ІІ.