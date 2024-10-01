У Єлизавети II був рак, — Борис Джонсон

У свідоцтві про смерть Її Величності причиною зазначено старість, проте колишній прем'єр-міністр Великої Британії вважає, що це не зовсім так.

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Причиною смерті королеви Великої Британії Єлизавети II стала, можливо, не старість, а одна з форм раку кісток, на яку вона страждала останні роки життя. Про це у своїй книзі мемуарів "Звільнений" ("Unleashed") написав колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, повідомляє Politico.

У спогадах, що з'являться на полицях магазинів наступного місяця, Джонсон розповідає, що знав про діагноз Її Величності "рік або більше". Він пішов у відставку у вересні 2022 року, лише за два дні до її смерті.

Таке одкровення доволі незвичне для суспільного британського життя, оскільки все, що стосувалося здоров'я королеви, було здебільшого секретною інформацією і озвучувалося дуже дозовано. У свідоцтві про смерть причиною зазначено старість.

Згадуючи свою останню зустріч із королевою Єлизаветою, Джонсон сказав, що вона "здавалася блідою і більш згорбленою, в неї були темні синці на руках і зап'ястях, імовірно, від крапельниць або ін'єкцій".

Останнє прижиттєве фото королеви Єлизавети II Фото: Getty Images

Водночас, зазначає він, королева залишалася в гарному настрої і під час розмови з прем'єром вона час від часу посміхалася.

Експолітик наголосив, що Єлизавета II знала про свій стан і розуміла, що їй залишилося недовго, проте була сповнена рішучості "триматися і виконати свій останній обов'язок", побачивши передачу влади від Джонсона його наступниці Ліз Трасс.

Якщо королева і приховувала свій діагноз від громадськості, то її син, король Чарльз III, не став цього робити. Коли в нього діагностували онкологічне захворювання, він повідомив про це публічно.

У січні цього року рак виявили й у принцеси Уельської Кетрін. Вона мовчала про своє здоров'я до березня. Однак коли у ЗМІ та соціумі поповзли чутки, що її термінова операція на черевній порожнині — це щось більш серйозне, і про те, що її нібито вже немає в живих, Кейт записала відеозвернення, де вперше розповіла про хворобу.

Відтоді дружина принца Вільяма вкрай рідко з'являлася на публіці, але на початку вересня потішила шанувальників, сказавши, що завершила курс профілактичної хіміотерапії.

Раніше Фокус писав, що королівський експерт розкрив нові подробиці останнього дня життя Єлизавети ІІ.