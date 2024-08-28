Дворец намекал: появились новые подробности смерти королевы Елизаветы II (фото)

Королева умерла 8 сентября 2022 года в замке Балморал, где она проводила лето, но ранее в тот же день появились некоторые признаки, указывающие на серьезность ситуации.

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Новость, полученная в 18:30 8 сентября 2022 года о том, что Ее Величество Королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в возрасте 96 лет, потрясла весь мир. В то утро ее ухудшающееся состояние держали в тайне. Однако были некоторые признаки, указывающие на серьезность ситуации. Об этом пишет Daily Star.

Королева мирно скончалась в своем любимом шотландском убежище, месте, гораздо более уютном, чем Букингемский дворец или Виндзорский замок. В то утро ухудшающееся здоровье королевы держалось в тайне, и лишь немногие избранные знали о том, что что-то происходит.

Те, кто следили за ситуацией, могли догадаться о происходящем, когда The Guardian сообщила, что "вылет вертолета королевы из Виндзорского замка незадолго до 7 утра, чтобы забрать принца Уэльского из Дамфрис-хауса в Эйршире, где он остановился в ту ночь, к постели его матери, должен насторожить".

К 10:30 утра Чарльз прибыл в Балморал, за ним прибыла Камилла, которая приехала из соседнего Биркхолла. Принцесса Анна уже присутствовала, поскольку находилась в Шотландии по работе.

Широкая публика почувствовала серьезность, когда Букингемский дворец намекнул на происходящее в 12:50, объявив, что принцы Уильям, Эндрю, Эдвард и Софи направляются в Шотландию. Затем, около 14:00 часов дня, герцоги Сассекские объявили, что они тоже присоединятся, хотя Гарри в конечном итоге отправился в путешествие один.

К сожалению, все члены семьи не успели прибыть вовремя. О смерти королевы было объявлено в 18:30, но в ее свидетельстве о смерти позже было указано, что она скончалась в 15:10 по причине "старости".

Последнее фото королевы Елизаветы Фото: Getty Images

Уильям и другие члены королевской семьи приземлились в аэропорту Абердина в 15:50, всего через 40 минут после ее смерти. Они прибыли в Балморал в 17:06 вечера, за полтора часа до того, как новость стала достоянием общественности.

К тому времени, как Гарри прибыл в аэропорт Абердина в 18:45, уже весь мир знал, что королева умерла.

Представитель Чарльза заявил: "Общественность была проинформирована только после того, как были проинформированы все члены семьи".

Принц Гарри после жаловался в своей книге мемуаров "Запасной", что узнал о смерти своей бабушки через сайт BBC. Он написал о том, как получил звонок от своего отца, тогда еще принца Чарльза, который сообщил ему, что здоровье королевы ухудшается.

Когда он готовился к отъезду, утверждает принц, его попросили не брать с собой жену – Меган Маркл, с которой у королевской семьи были напряженные отношения.

"Когда самолет начал снижаться, я увидел, что мне пришло сообщение от Меган: мой телефон загорелся. Это было сообщение от Мег: "Позвони мне, когда получишь это". Я зашел на сайт BBC. Моя бабушка умерла. Мой отец стал королем", — вспоминал Гарри.

Прощание с королевой Елизаветой Фото: Скриншот

Напомним, Меган Маркл в итоге прибыла только на похороны королевы. И проигнорировала важную деталь траурного гардероба, принятого у членов королевской семьи Великобритании.

Интересно, но мы только через 90 лет узнаем, что написано в завещаниях королевы Елизаветы и ее супруга принца Филиппа. Завещания должны оставаться в секрете в течение как минимум девяти десятилетий, чтобы защитить "достоинство" королевы и близких членов ее семьи, так заявил Высокий суд.