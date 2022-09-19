Меган Маркл проигнорировала важную часть королевского дресс-кода на похоронах Елизаветы II

Герцогиня Сассекская держалась отчужденно во время церемонии в Вестминстерском аббатстве.

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41-летняя жена принца Гарри Меган Маркл появилась на похоронах королевы в Вестминстерсокм аббатстве в платье-кейпе серого цвета и широкополой шляпе. Однако герцогиня Сассекская нарушила дресс-код для членов королевской семьи, надев шляпку без вуали.

Несмотря на то, что часть брианцев считает данный момент устаревшим, отменить такое предписание может только король Карл III, который пока что этого не сделал.

[ + – ] Меган маркл на похоронах королевы Фото: Getty Images

Из украшений на Меган были только серьги с жемчугом и бриллиантами, которые ей подарила Елизавета II после того, как та вышла замуж за принца Гарри, и золотой браслет. В свою очередь Кейт Миддлтон, будущая королева Великобритании, появилась не церемонии в роскошном четырехрядном ожерелье из бахрейнского жемчуга.

Судя по фотографиям с Вестминстерского аббатства, Меган чувствовала себя явно неуютно и держалась несколько отчужденно. Хотя не похоже, что принцесса Уэльская и королева-консорт Камилла проявляли к ней интерес, больше сосредоточившись на моменте прощания с королевой.

Ранее сообщалось, что король попросил младшего сына не брать жену с собой на похороны, но, видимо, позже передумал. Ранее Меган Маркл и принца Гарри не позвали на государственный прием в Букингемский дворец, поскольку они сложили с себя обязанности членов королевской семьи.

Напомним, за что герцоги Сассекские разозлились на Его Величество.