Меган Маркл проігнорувала важливу частину королівського дрес-коду на похороні Єлизавети II

Герцогиня Сассекська трималася відчужено під час церемонії у Вестмінстерському абатстві.

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41-річна дружина принца Гаррі Меган Маркл з'явилася на похороні королеви у Вестмінстерському абатстві в сукні-кейпі сірого кольору та крислатому капелюсі. Однак герцогиня Сассекська порушила дрес-код для членів королівської родини, одягнувши капелюшок без вуалі.

Попри те, що частина британців вважає цей момент застарілим, скасувати такий припис може тільки король Карл III, який поки цього не зробив.

[ + – ] Меган Маркл на похороні королеви Фото: Getty Images

З прикрас на Меган були лише сережки з перлами та діамантами, які їй подарувала Єлизавета II після того, як та вийшла заміж за принца Гаррі, та золотий браслет. Зі свого боку Кейт Міддлтон, майбутня королева Великобританії, з'явилася на церемонії в розкішному чотирирядному намисті з бахрейнських перлів.

Судячи з фотографій Вестмінстерського абатства, Меган почувала себе явно незатишно і трималася трохи відчужено. Хоча не схоже, що принцеса Уельська та королева-консорт Камілла проявляли до неї інтерес, більше зосередившись на моменті прощання з королевою.

Раніше повідомлялося, що король попросив молодшого сина не брати дружину з собою на похорон, але, мабуть, пізніше передумав. Раніше Меган Маркл та принца Гаррі не покликали на державний прийом до Букінгемського палацу, оскільки вони склали з себе обов'язки членів королівської родини.

Нагадаємо, за що герцоги Сассекські розлютилися на Його Величність.