Палац натякав: з'явилися нові подробиці смерті королеви Єлизавети II (фото)

Королева померла 8 вересня 2022 року в замку Балморал, де вона проводила літо, але раніше того самого дня з'явилися деякі ознаки, що вказують на серйозність ситуації.

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Новина, отримана о 18:30 8 вересня 2022 року про те, що Її Величність Королева Єлизавета II померла в замку Балморал у віці 96 років, вразила весь світ. Того ранку її стан, що погіршувався, тримали в таємниці. Однак були деякі ознаки, що вказували на серйозність ситуації. Про це пише Daily Star.

Королева мирно померла у своєму улюбленому шотландському притулку, місці, набагато затишнішому, ніж Букінгемський палац або Віндзорський замок. Того ранку погіршення здоров'я королеви трималося в таємниці, і лише деякі обрані знали про те, що щось відбувається.

Ті, хто стежив за ситуацією, могли здогадатися про те, що відбувається, коли The Guardian повідомила, що "виліт гелікоптера королеви з Віндзорського замку незадовго до 7-ї ранку, щоб забрати принца Уельського з Дамфріс-гаусу в Ейрширі, де він зупинився тієї ночі, до ліжка його матері, має насторожити".

О 10:30 ранку Чарльз прибув до Балморала, за ним прибула Камілла, яка приїхала із сусіднього Біркголла. Принцеса Анна вже була присутня, оскільки перебувала в Шотландії по роботі.

Широка публіка відчула серйозність, коли Букінгемський палац натякнув на те, що відбувається, о 12:50, оголосивши, що принци Вільям, Ендрю, Едвард і Софі прямують до Шотландії. Потім, близько 14:00 години дня, герцоги Сассекські оголосили, що вони теж приєднаються, хоча Гаррі зрештою вирушив у подорож один.

На жаль, усі члени сім'ї не встигли прибути вчасно. Про смерть королеви було оголошено о 18:30, але в її свідоцтві про смерть пізніше було зазначено, що вона померла о 15:10 через "старість".

Останнє фото королеви Єлизавети Фото: Getty Images

Вільям та інші члени королівської сім'ї приземлилися в аеропорту Абердіна о 15:50, всього через 40 хвилин після її смерті. Вони прибули в Балморал о 17:06 вечора, за півтори години до того, як новина стала надбанням громадськості.

На той час, як Гаррі прибув в аеропорт Абердіна о 18:45, уже весь світ знав, що королева померла.

Представник Чарльза заявив: "Громадськість було поінформовано тільки після того, як було поінформовано всіх членів сім'ї".

Принц Гаррі після скаржився у своїй книзі мемуарів "Запасний", що дізнався про смерть своєї бабусі через сайт BBC. Він написав про те, як отримав дзвінок від свого батька, тоді ще принца Чарльза, який повідомив йому, що здоров'я королеви погіршується.

Коли він готувався до від'їзду, стверджує принц, його попросили не брати з собою дружину — Меган Маркл, з якою у королівської сім'ї були напружені стосунки.

"Коли літак почав знижуватися, я побачив, що мені прийшло повідомлення від Меган: мій телефон загорівся. Це було повідомлення від Мег: "Подзвони мені, коли отримаєш це". Я зайшов на сайт BBC. Моя бабуся померла. Мій батько став королем", — згадував Гаррі.

Прощання з королевою Єлизаветою Фото: Скриншот

Нагадаємо, Меган Маркл у підсумку прибула тільки на похорон королеви. І проігнорувала важливу деталь траурного гардероба, прийнятого у членів королівської сім'ї Великої Британії.

Цікаво, але ми тільки через 90 років дізнаємося, що написано в заповітах королеви Єлизавети та її чоловіка принца Філіпа. Заповіти мають залишатися в таємниці протягом щонайменше дев'яти десятиліть, щоб захистити "гідність" королеви і близьких членів її сім'ї, так заявив Високий суд.