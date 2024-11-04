Королева Елизавета II появится в фильме "Паддингтон в Перу" (фото, видео)

Для включения кадров с изображением покойной Елизаветы ІІ понадобилось разрешение Букингемского дворца. Королевская семья Великобритании положительно отреагировала на просьбу продюсеров фильма.

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Королева Елизавета II должна появиться в комедийном фильме "Паддингтон в Перу" в трогательной эпизодической роли через два года после смерти, пишет Hello.

Сообщается, что зрители картины смогут увидеть Ее Величество в кадрах, когда она пьет чай с любимым мультипликационным медведем. Потребовалось одобрение Букингемского дворца, чтобы включить этот трогательный момент в фильм. Королевская семья Великобритании с энтузиазмом отреагировала на это предложение.

"Королевская семья на самом деле была очень рада, что это произошло. Но мы не хотим придавать этому большого значения, потому что Паддингтон, очевидно, очень скромный парень", — прокомментировала включение эпизода с Елизаветой ІІ кинопродюсер картины Рози Элисон.

Изображение взято из видео, представленного во время трибьют-концерта "Platinum Party at the Palace" в июне 2022 года. Королеву Елизавету снимали в Виндзорском замке и на кадрах медведь, любитель мармелада, неловко пьет чай с Ее Величеством. В видео Паддингтон выпил весь чай из чайника королевы, а затем предложил ей сэндвич с мармеладом, но королева показывает, что у нее в сумочке такой же вкусный бутерброд и говорит медведю: "Я держу свой здесь — на потом".

Ранее, 22 октября, Фокус писал о том, что МВД Великобритании выдало медвежонку Паддингтону официальный паспорт.