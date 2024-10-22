МВД Великобритании выдало медвежонку Паддингтону официальный паспорт (фото)
В новом фильме медвежонок отправится за границу. "Паддингтон в Перу" станет логическим продолжением первых двух экранизаций циклов романов писателя Майкла Бонда, которые разошлись тиражом в десятки миллионов копий.
Министерство внутренних дел выдало медвежонку Паддингтону официальный паспорт Великобритании. Об этом сопродюсер предстоящей третьей части серии фильмов Роб Сильва рассказал Radio Times.
Он отметил, что персонажу, родившемуся в Перу, выдали паспорт для путешествий по Паддингтону в Перу. "Мы написали в Министерство внутренних дел с просьбой предоставить нам копию, и они действительно выдали Паддингтону официальный паспорт — такой существует только в одном экземпляре. "Вы бы не подумали, что у Министерства внутренних дел есть чувство юмора, но, согласно официальным данным, они только что присвоили ему имя Медведь", — сообщил Роб Сильва. В паспорте также указана дата рождения Паддингтона — 25 июня, его фамилия — Браун, пол, а также его британское гражданство и южноамериканская страна Перу в качестве места рождения.
Фильм повествует о легендарном медведе, который отправляется за границу, чтобы навестить тетю Люси на своей родине. Режиссером фильма выступил Дугал Уилсон. Хью Бонневилль вновь сыграет роль мистера Брауна, а Имельда Стонтон снова сыграет тетю Люси. К актерскому составу также присоединилась Оливия Коулман, которая перевоплотится в монахиню, чтобы сыграть Преподобную Мать во франшизе. Поездка Паддингтона в Перу покажет зрителям другую сторону любимого персонажа.
Ранее, 16 октября 2022 года, королева Камилла показала мишек Паддингтонов, которых оставили в память о Елизавете.