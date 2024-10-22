МВД Великобритании выдало медвежонку Паддингтону официальный паспорт (фото)

В новом фильме медвежонок отправится за границу. "Паддингтон в Перу" станет логическим продолжением первых двух экранизаций циклов романов писателя Майкла Бонда, которые разошлись тиражом в десятки миллионов копий.

Related video

Министерство внутренних дел выдало медвежонку Паддингтону официальный паспорт Великобритании. Об этом сопродюсер предстоящей третьей части серии фильмов Роб Сильва рассказал Radio Times.

Он отметил, что персонажу, родившемуся в Перу, выдали паспорт для путешествий по Паддингтону в Перу. "Мы написали в Министерство внутренних дел с просьбой предоставить нам копию, и они действительно выдали Паддингтону официальный паспорт — такой существует только в одном экземпляре. "Вы бы не подумали, что у Министерства внутренних дел есть чувство юмора, но, согласно официальным данным, они только что присвоили ему имя Медведь", — сообщил Роб Сильва. В паспорте также указана дата рождения Паддингтона — 25 июня, его фамилия — Браун, пол, а также его британское гражданство и южноамериканская страна Перу в качестве места рождения.

Фильм повествует о легендарном медведе, который отправляется за границу, чтобы навестить тетю Люси на своей родине. Режиссером фильма выступил Дугал Уилсон. Хью Бонневилль вновь сыграет роль мистера Брауна, а Имельда Стонтон снова сыграет тетю Люси. К актерскому составу также присоединилась Оливия Коулман, которая перевоплотится в монахиню, чтобы сыграть Преподобную Мать во франшизе. Поездка Паддингтона в Перу покажет зрителям другую сторону любимого персонажа.

Ранее, 16 октября 2022 года, королева Камилла показала мишек Паддингтонов, которых оставили в память о Елизавете.