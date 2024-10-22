МВС Великої Британії видало ведмежаті Паддінгтону офіційний паспорт (фото)

У новому фільмі ведмежа відправиться за кордон. "Паддінгтон у Перу" стане логічним продовженням перших двох екранізацій циклів романів письменника Майкла Бонда, які розійшлися тиражем у десятки мільйонів копій.

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Міністерство внутрішніх справ видало ведмежаті Паддінгтону офіційний паспорт Великої Британії. Про це співпродюсер майбутньої третьої частини серії фільмів Роб Сільва розповів Radio Times.

Він зазначив, що персонажу, який народився в Перу, видали паспорт для подорожей за Паддінгтоном у Перу. "Ми написали до Міністерства внутрішніх справ із проханням надати нам копію, і вони справді видали Паддінгтону офіційний паспорт — такий існує тільки в одному екземплярі. "Ви б не подумали, що у Міністерства внутрішніх справ є почуття гумору, але, згідно з офіційними даними, вони щойно присвоїли йому ім'я Ведмідь", — повідомив Роб Сільва. У паспорті також зазначено дату народження Паддінгтона — 25 червня, його прізвище — Браун, стать, а також його британське громадянство і південноамериканська країна Перу як місце народження.

Фільм оповідає про легендарного ведмедя, який вирушає за кордон, щоб відвідати тітку Люсі на своїй батьківщині. Режисером фільму виступив Дугал Вілсон. Г'ю Бонневілль знову зіграє роль містера Брауна, а Імельда Стонтон знову зіграє тітку Люсі. До акторського складу також приєдналася Олівія Коулман, яка перевтілиться в черницю, щоб зіграти Преподобну Матір у франшизі. Поїздка Паддінгтона до Перу покаже глядачам інший бік улюбленого персонажа.

Раніше, 16 жовтня 2022 року, королева Камілла показала ведмедиків Паддінгтонів, яких залишили на згадку про Єлизавету.