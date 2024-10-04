"Паддінгтон у Перу": вийшов новий трейлер комедійної франшизи про ведмедика (фото)

Стрічка стане логічним продовженням перших двох екранізацій циклів романів письменника Майкла Бонда, які розійшлися тиражем у десятки мільйонів копій.

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StudioCanal випустила новий трейлер пригодницької комедії "Паддінгтон у Перу". У ньому ведмедик із книжок Майкла Бонда вирушає на свою батьківщину, до Перу. Нове відео 3 жовтня було опубліковано на YouTube-каналі французької кінокомпанії.

За сюжетом фільму, ведмедик Паддінгтон все ще щасливо живе із сім'єю Браун у Віндзорських садах. Одного разу він отримує лист від керуючої будинком для ведмедів на пенсії, в якому йдеться про те, що тітка Люсі дуже сумує за ним. Паддінгтон розуміє, що просто зобов'язаний відвідати її якомога швидше. Він повертається на батьківщину в Перу. З новим блискучим британським паспортом у руках Паддінгтон приєднується до Браунів в епічній подорожі, яку ніхто з них ніколи не забуде. Дорогою група зустрічає нових друзів, включно з хвацьким капітаном річкового судна Гантером і його донькою Джиною. Разом вони "поринуть" у захопливі пригоди через амазонські ліси до приголомшливих гірських вершин Перу. Друзі зіткнуться з несподіваними проблемами, і Паддінгтон розкриє дивовижні таємниці свого минулого.

У цій абсолютно новій кінематографічній пригоді милого ведмедика, режисер Дагал Вілсон прагнув наголосити на важливості сім'ї та радості прийняття своєї спадщини. У картині зіграли Олівія Колман ("Батько"), Антоніо Бандерас ("Відчайдушний"), Емілі Мортімер ("Мед у голові") та інші. Світова прем'єра "Пригод Паддінгтона — 3" відбудеться 8 листопада. В український прокат фільм вийде 16 січня 2025 року.

Раніше, 16 жовтня 2022 року, королева-консорт Камілла показала ведмедиків Паддінгтонів, яких залишили на згадку про Єлизавету.