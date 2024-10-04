"Паддингтон в Перу": вышел новый трейлер комедийной франшизы о медвежонке (фото)

Лента станет логическим продолжением первых двух экранизаций циклов романов писателя Майкла Бонда, которые разошлись тиражом в десятки миллионов копий.

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StudioCanal выпустила новый трейлер приключенческой комедии "Паддингтон в Перу". В нем говорящий мишка из книг Майкла Бонда отправляется на свою родину, в Перу. Новое видео 3 октября было опубликовано на YouTube-канале французской кинокомпании.

По сюжету фильма, мишка Паддингтон все еще счастливо живет с семьей Браун в Виндзорских садах. Однажды он получает письмо от управляющей домом для медведей на пенсии, в котором говорится, что тетя Люси очень скучает по нему. Паддингтон понимает, что просто обязан навестить ее как можно скорее. Он возвращается на родину в Перу. С новым блестящим британским паспортом в руках Паддингтон присоединяется к Браунам в эпическом путешествии, которое никто из них никогда не забудет. По пути группа встречает новых друзей, включая лихого капитана речного судна Хантера и его дочь Джину. Вместе они "окунутся" в захватывающие приключения через амазонские леса к потрясающим горным вершинам Перу. Друзья сталкнутся с неожиданными проблемами, и Паддингтон раскроет удивительные тайны своего прошлого.

В этом совершенно новом кинематографическом приключении милого мишки режиссер Дагал Уилсон стремился подчеркнуть важность семьи и радость принятия своего наследия. В картине сыграли Оливия Колман ("Отец"), Антонио Бандерас ("Отчаянный"), Эмили Мортимер ("Мед в голове") и другие. Мировая премьера "Приключений Паддингтона — 3" состоится 8 ноября. В украинский прокат фильм выйдет 16 января 2025 года.

Ранее, 16 октября 2022 года, королева-консорт Камилла показала мишек Паддингтонов, которых оставили в память о Елизавете.