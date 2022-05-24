Принц Ендрю часто відвідує Єлизавету II, щоб загладити ганьбу після секс-скандалу

Герцог Йоркський має намір довести королівській сім'ї, що він кається.

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Другий син королеви Великобританії Єлизавети II принц Ендрю відчайдушно намагається відновити свою репутацію після судового розгляду з американкою Вірджинією Джуффре, яка звинувачувала герцога Йоркського в сексуальному насильстві. Як пише Daily mail, спадкоємець британського трону щодня зустрічається з королевою, щоб загладити свою провину перед сім'єю напередодні святкування Платинового ювілею Єлизавети II.

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Для цього, за словами інсайдерів видання, британський спадкоємець щодня проїжджає п'ять миль від будинку Royal Lodge до Віндзорського замку, щоб побачитися з Єлизаветою II перед обідом і переконатися, що з нею все гаразд. Герцог Йоркський має намір довести, що він "усе ще корисний" і готовий "загладити ганьбу, яку він накликав" на королівську родину, кажуть співрозмовники Daily mail. При цьому джерела додають, що решта членів королівської сім'ї не схвалює приватні зустрічі принца Ендрю з королевою та впевнена, що герцогу Йоркському варто триматися подалі від загальної уваги.

Проте спадкоємця британського трону це не зупиняє. Він продовжує супроводжувати Єлизавету II на громадських заходах. Навесні вони разом відвідали поминальну службу на згадку про принца Філіпа у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Нагадаємо, у січні 2022 року принца Ендрю позбавили всіх почесних військових звань і звання Його Королівської Високості у зв'язку з цивільним позовом 38-річної Вірджинії Джуффре. Жінка стверджувала, що її тричі примушували до близькості з герцогом, коли їй було 17 років. Усе це відбувалося під тиском покійного фінансиста Епштейна — він помер у в'язниці у 2019 році, чекаючи на судовий розгляд у справі про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.

Принц Ендрю неодноразово відкидав усі звинувачення. Щоб не дійшло до суду присяжних, герцог Йоркський погодився виплатити величезну суму за сприяння королеви Єлизавети II. Ішлося про моральну компенсацію для Джуффре в розмірі понад 16 млн доларів. Цю суму Вірджинія планувала переказати на рахунок своєї благодійної організації, яка підтримує права жертв насильства. При цьому точних умов позасудової угоди, на яких обом сторонам вдалося домовитися, не розголошувалося.