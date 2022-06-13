Кейт Міддлтон і принц Вільям відмовилися знайомити своїх дітей з донькою принца Гаррі

Між братами давно панують натягнуті стосунки.

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Королівський онук принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон не захотіли знайомити своїх дітей з донькою принца Гаррі. Про це пише US Magazine.

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Оскільки малюк Лілібет народилася уже у Штатах у червні 2021, це був її перший візит на батьківщину батька. Проте рідний брат принца Гаррі відмовився не тільки прийти з родиною на день народження Лілібет Діани, а й познайомити своїх трьох дітей з кузеною.

"Вільям і Кейт взагалі не робили жодних спроб представити Джорджа, Шарлотту і Луї Лілібет", — розповідає королівський експерт.

[ + – ] Донька принца Гаррі та Меган Маркл Фото: Instagram misanharriman

У червні 2022 герцоги Сассекські прибули до Великобританії, аби відсвяткувати Платиновий ювілей королеви Єлизавети. Проте їх холодно зустріли на батьківщині принца Гаррі. Його з дружиною не пустили на балкон Букінгемського палацу, а королева приділила лише кілька хвилин для спілкування з онуком. Тим часом стосунки з братом Вільямом не покращали.

[ + – ] Принц Гаррі та принц Вільям переживають складні часи у своїх братерських стосунках Фото: Getty Images

"Наскільки мені відомо, ніхто не вірить, що вони розмовляли одне з одним. Це зводиться не лише до того, що сталося у минулому. Королівська родина в жаху від того, про що говоритиметься в мемуарах принца Гаррі, які він збирається опублікувати наприкінці цього року", — зазначив королівський експерт.

Нагадаємо, королева Єлизавета приділила герцогам Сассекським лише 15 хвилин свого часу.

Також Фокус писав про інший прояв братської "нелюбові" принца Вільяма. Герцог Кембриджський уникав зорового контакту з принцом Гаррі під час служби у соборі.