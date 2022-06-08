Принц Вільям уникав зорового контакту з принцом Гаррі — королівський експерт

Між братами давно панують напружені стосунки.

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Принц Вільям уникав зорового контакту зі своїм меншим братом, принцом Гаррі. Про це пише Marie Claire.

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Як відомо, герцог Сассекський прибув із США разом зі своєю дружиною Меган Маркл та двома дітьми для святкування Платинового ювілею королеви Єлизавети на престолі.

Герцогське подружжя у межах святкових заходів відвідало службу у соборі Святого Павла, де зустрілися з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон. Проте пари стояли окремо, оскільки Сассекські уже не є членами королівської родини.

[ + – ] Принц Гаррі та принц Вільям у дитинстві

Незважаючи на відстань між братами, один королівський інсайдер зазначив, що Гаррі намагався зловити погляд Вільяма під час служби, але герцог Кембриджський не "встановив зоровий контакт".

"Брати взагалі не змикали очей і не встановлювали зорового контакту. Гаррі витягнув шию, щоб подивитися на Вільяма, а Вільям не озирнувся на нього", — зазначив фахівець, додавши, що між братами досі панують натягнуті стосунки.

Принц Гаррі разом з дружиною Меган Маркл склали королівські обов'язки та переїхали до США у 2020 році. Уже там у них народилася друга дитина — донька Лілібет Діана. Лише в червні 2022 малюк зустрівся зі своєю прабабусею, королевою Великобританії Єлизаветою Другою.

Нагадаємо, чому принца Гаррі та Меган Маркл не пустили на балкон під час святкових заходів на честь Платинового ювілею королеви.