Принц Уильям избегал зрительного контакта с принцем Гарри – королевский эксперт

Между братьями давно царят напряженные отношения.

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Принц Уильям избегал зрительного контакта со своим меньшим братом, принцем Гарри, во время встречи в Лондоне. Об этом пишет Marie Claire.

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Как известно, герцог Сассекский прибыл из США вместе со своей супругой Меган Маркл и двумя детьми для празднования Платинового юбилея королевы Елизаветы на престоле.

Герцогские супруги в рамках праздничных мероприятий посетили службу в соборе Святого Павла, где встретились с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Однако пара стояла отдельно, поскольку Сассекские уже не являются членами королевской семьи.

[ + – ] Принц Гарри и принц Уильям в детстве

Несмотря на расстояние между братьями, один королевский инсайдер отметил, что принц Гарри пытался поймать взгляд принца Уильяма во время службы, но герцог Кембриджский не установил зрительный контакт.

"Братья вообще не смыкали глаз и не устанавливали зрительный контакт. Гарри вытянул шею, чтобы посмотреть на Уильяма, а Уильям не оглянулся на него", — отметил специалист, добавив, что между братьями до сих пор царят натянутые отношения.

Принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл сложили королевские обязанности и переехали в США в 2020 году. Уже там у них родился второй ребенок – дочь Лилибет Диана. Лишь в июне 2022 малыш встретился со своей прабабушкой, королевой Великобритании Елизаветой Второй.

Напомним, почему принца Гарри и Меган Маркл не пустили на балкон во время праздничных мероприятий в честь Платинового юбилея королевы.