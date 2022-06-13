Кейт Миддлтон и принц Уильям отказались знакомить своих детей с дочерью принца Гарри

Между братьями давно царят натянутые отношения.

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Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон не захотели знакомить своих детей с дочерью принца Гарри. Об этом пишет US Magazine.

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Поскольку малышка Лилибет родилась уже в Штатах в июне 2021 года, это был ее первый визит на родину отца. Однако родной брат принца Гарри отказался не только прийти с семьей на день рождения Лилибет Дианы, но и познакомить своих троих детей с кузеной.

"Уильям и Кейт вообще не предпринимали никаких попыток представить Джорджа, Шарлотту и Луи Лилибет", — рассказывает королевский эксперт.

[ + – ] Дочь принца Гарри и Меган Маркл Фото: Instagram misanharriman

В июне 2022 герцоги Сассекские прибыли в Великобританию, чтобы отпраздновать Платиновый юбилей королевы Елизаветы. Однако их холодно встретили на родине принца Гарри. Его с женой не пустили на балкон Букингемского дворца, а королева уделила всего несколько минут для общения с внучкой. Также стало известно, что отношения с братом Уильямом не улучшились.

[ + – ] Принц Гарри и принц Уильям переживают сложные времена в своих братских отношениях Фото: Getty Images

"Насколько мне известно, никто не верит, что они разговаривали друг с другом. Это сводится не только к тому, что произошло в прошлом. Королевская семья в ужасе от того, что будет отмечено в мемуарах принца Гарри, которые он собирается опубликовать в конце этого года ", — отметил королевский эксперт.

Напомним, королева Елизавета уделила герцогам Сассекским всего 15 минут своего времени.

Также Фокус писал о другом проявлении братской "нелюбви" принца Уильяма. Герцог Кембриджский избегал зрительного контакта с принцем Гарри во время службы в соборе.