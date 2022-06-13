Всего 15 минут: Елизавета II уделила Сассексам критично мало времени

В Великобритании принцу Гарри и Меган Маркл дали понять, что не простили им излишней болтливости и обвинений в адрес королевской семьи.

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Обстоятельства первого знакомства британской королевы Елизаветы II с ее годовалой правнучкой Лилибет, дочерью Меган Маркл и принца Гарри, обрастают все новыми подробностями. В частности, Тhe Sun сообщает, что монарх уделила общению с американскими родственниками и их детьми всего 15 минут.

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Встреча, состоявшаяся в приватной обстановке, по словам инсайдеров, получилась прохладной.

"Это была быстрая работа. Все было довольно формально", – пояснили в Букингемском дворце. Больше никаких других комментариев королевские источники не давали.

Охлаждение отношений между принцем Гарри и его семьей в Великобритании наступило после того, как он вместе с женой сложили с себя обязанности членов королевской семьи и улетели в США. Однако самым большим ударом для Виндзоров стало интервью Гарри и Меган Опре Уинфри, где Сассексы обвинили родственников в расизме, а затем неоднократно озвучивали свои жалобы и претензии по отношению к королеве и высокопоставленным членам семьи.

Спустя два года Меган и Гарри впервые вместе приехали в Великобританию на Платиновый юбилей королевы, однако их появление в публичном пространстве было сведено к минимуму.

Сассексы остановились в коттедже Фрогмор, где прошла вечеринка в честь первого дня рождения Лилибет. На четырехдневных мероприятиях по случаю Платинового юбилея королевы их видели лишь дважды: в окне Букингемского дворца во время пролета ВВС, а также на службе благодарения в соборе Святого Павла. При этом их посадили подальше от принца Чарльза и принца Уильяма с женами, чтобы на фото они не попадали в кадр вместе. Более того, братья даже избегали зрительного контакта. Герцоги Кембриджсие также не пришли на день рождения Лилибет.

Фото: Getty Images

"Прошел почти год с тех пор, как мы в последний раз видели Уильяма и Гарри вместе, и за это время ситуация, кажется, только ухудшилась. По моим лучшим оценкам, расстояние между принцем Уильямом и принцем Гарри на протяжении всего празднования Платинового юбилея королевы составляло около пяти метров. Очевидно, что это не временное оледенение, которое можно исправить несколькими примирительными словами и объятиями. Это состояние глубокой вечной мерзлоты, которому не видно конца", – отметила Даниэла Эльзер, эксперт по Виндзорам.

Такое отношение ударило по самолюбию Гарри, а после того, как королева не дала им сфотографировать ее с их дочерью, что очень было нужно для документального фильма Netflix, пара, не дожидаясь окончания торжеств, улетела в США.

Тепеь эксперты не исключают, что принц Гарри может потребовать от королевской семьи извинений за то, что они игнорировали его и его жену.