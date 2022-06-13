Всього 15 хвилин: Єлизавета II приділила Сассексам критично мало часу

У Великій Британії принцу Гаррі та Меган Маркл дали зрозуміти, що не пробачили їм зайвої балакучості та звинувачень на адресу королівської родини.

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Обставини першого знайомства британської королеви Єлизавети II з її однорічною правнучкою Лілібет, дочкою Меган Маркл та принца Гаррі, обростають все новими подробицями. Зокрема, Тhe Sun повідомляє, що монарх приділила спілкуванню з американськими родичами та їхніми дітьми лише 15 хвилин.

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Зустріч, що відбулася у приватній обстановці, за словами інсайдерів, вийшла прохолодною.

"Це була швидка робота. Все було досить формально", — пояснили у Букінгемському палаці. Більше жодних інших коментарів королівські джерела не давали.

Охолодження стосунків між принцом Гаррі та його сім'єю у Великій Британії настало після того, як він разом із дружиною склали з себе обов'язки членів королівської сім'ї та полетіли до США. Проте найбільшим ударом для Віндзорів стало інтерв'ю Гаррі та Меган Опре Вінфрі, де Сассекси звинуватили родичів у расизмі, а потім неодноразово озвучували свої скарги та претензії щодо королеви та високопоставлених членів сім'ї.

Через два роки Меган і Гаррі вперше разом приїхали до Великобританії на Платиновий ювілей королеви, проте їхня поява в публічному просторі була зведена до мінімуму.

Сассекси зупинилися в котеджі Фрогмор, де відбулася вечірка на честь першого дня народження Лілібет. На чотириденних заходах із нагоди Платинового ювілею королеви їх бачили лише двічі: у вікні Букінгемського палацу під час прольоту ВПС, а також на службі подяки у соборі Святого Павла. Водночас їх посадили трохи далі від принца Чарльза та принца Вільяма з дружинами, щоби на фото вони не потрапляли на кадр разом. Щобільше, брати навіть уникали зорового контакту. Герцоги Кембриджські також не прийшли на день народження Лілібет.

Фото: Getty Images

"Пройшов майже рік відтоді, як ми востаннє бачили Вільяма та Гаррі разом, і за цей час ситуація, здається, тільки погіршилася. За моїми найкращими оцінками, відстань між принцом Вільямом та принцом Гаррі протягом усього святкування Платинового ювілею королеви становила близько п'яти метрів. Очевидно, що це не тимчасове заледеніння, яке можна виправити кількома примирливими словами та обіймами. Це стан глибокої вічної мерзлоти, якому не видно кінця", — зазначила Даніела Ельзер, експертка з Віндзорів.

Таке ставлення вдарило по самолюбству Гаррі, а після того, як королева не дала їм сфотографувати її з їхньою дочкою, що дуже було потрібно для документального фільму Netflix, пара, не чекаючи закінчення урочистостей, відлетіла до США.

Тепер експерти не відкидають, що принц Гаррі може вимагати від королівської сім'ї вибачень за те, що вони ігнорували його та його дружину.