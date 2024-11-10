Королева Єлизавета ІІ вела щоденник до самої смерті: про що вона писала

За день до своєї смерті 8 вересня 2022 року королева Єлизавета ІІ прийняла відставку Бориса Джонсона з посади прем’єр-міністра, перш ніж призначити його наступницею Ліз Трасс. Останні дні вона провела в Балморалі.

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ активно вела щоденник, навіть незадовго до своєї смерті у вересні 2022 року. Про це пише Telegraph.

За життя покійна мама короля Чарльза ІІІ регулярно вела щоденник, проте королівська особа якось зізналася: "Я веду щоденник, але не так, як у королеви Вікторії. Він досить маленький".

Через напружений графік британської монархині вона зазвичай не мала часу детально розповідати про свої дні. Одного разу королівська персона сказала Кеннету Роузу: "У мене немає часу записувати розмови, тільки події".

У новій біографії Роберта Гардмана про короля Чарльза автор розповів, що Її покійна величність все ще вела свій щоденник до своїх останніх днів, які вона провела у своєму шотландському будинку Балморал.

"Її останній запис був таким же фактичним і практичним, як ніколи. Це міг бути опис іншого нормального робочого дня, який розпочався звичайним способом – "Едвард прийшов до мене", — оскільки вона зазначала домовленості, які її приватні секретар, сер Едвард Янг, зробив для присяги нових міністрів адміністрації Трасс", — розповів автор.

За день до її смерті 8 вересня 2022 року покійна королева Єлизавета ІІ прийняла відставку Бориса Джонсона з посади прем’єр-міністра, перш ніж призначити його наступницею Ліз Трасс.

Королева Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, про смерть Єлизавети ІІ близькі знали заздалегідь.

Також Фокус писав про майбутню появу королеви Єлизавети ІІ у фільмі "Паддінгтон".