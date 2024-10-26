Про майбутню смерть Єлизавети ІІ близьки знали заздалегідь: лікар готував сім'ю до неминучого

В останній день лікар зазначав, що королева тримається, але "наближається до заходу". Коли вона померла, лікар вказав причиною смерті "старість".

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Головний лікар королівського двору Дуглас Джеймс Аллан Гласс незадовго до трагічної події попереджав про смерть королеви Єлизавети ІІ. Королівська родина та медики місяцями готувались до її відходу. Про це пише The Daily Star з посиланням на книгу королівського біографа Джайлса Брандрета "Елізабет: інтимний портрет".

"Це було очікувано, і ми чудово знали, що станеться", — йдеться в книзі.

Дуглас Джеймс Аллан Гласс 34 роки присвятив роботі головного лікаря королівського двору. Він провів поряд багато часу та займався здоров'ям королеви безпосередньо перед її смертю. Він спостерігав погіршення здоров'я Її Величності та близьких про неминуче. В останній день лікар зазначив, що королева тримається, але "наближається до заходу". Коли о 15:10 8 вересня 2022 року Єлизавета ІІ померла, Гласс зазначив, що причиною смерті була "старість".

Видання зазначає, що лікар займався здоров'ям не тільки Єлизавети ІІ, а і її сестри, принцеси Маргарет. Зокрема, в 1999 році він лікував жінку після того, як вона обпекла ноги.

Допомога доктора мала вирішальне значення у травні 1993 року. Тоді королева-мати дивом уникла смерті, ледь не подавившись риб'ячою кісткою. Успішна операція спасла життя Єлизавети ІІ.

Нагадаємо, що покійна королева Великої Британії Єлизавета ІІ дуже любила своїх коргі. Крейг Браун у книзі "Q: A Voyage Around the Queen" розповідав про дивний трюк, завдяки якому вона заспокоювала своїх неслухняних собак.